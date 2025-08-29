logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Denúncias de estupros caem 3,1% no estado de SP no mês de julho

No acumulado do ano, houve aumento de 1,3% nesse tipo de crime
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 18:45
São Paulo
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

No mês de julho, as Delegacias de Defesa da Mulher registraram uma queda de 3,1%no número de denúncias de estupro em todo o estado de São Paulo, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Segundo balanço mensal divulgado nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o estado contabilizou 1.131 ocorrências de estupro em julho. 

A queda mais significativa ocorreu nas cidades da região metropolitana de São Paulo, onde foram registradas 220 ocorrências em julho, valor 8,3% inferior aos 240 casos que foram denunciados no ano passado. Já na capital paulista a queda foi de 5,2%, com 218 ocorrências registradas.

Apesar disso, o número de estupros cresceu no acumulado deste ano na comparação com o ano passado. Segundo a secretaria, entre janeiro e julho deste ano, as 142 delegacias especializadas em defesa da mulher do estado receberam 8.385 denúncias de estupros, aumento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2024.

Também houve aumento no número de feminicídios, que passaram de 133 casos entre janeiro e julho do ano passado para 151 neste ano. Para a secretaria, no entanto, esse aumento está relacionado à maior tipificação e classificação correta dos casos como feminicídio.

“Ainda há muito a fazer contra esse crime, por isso continuamos fortalecendo a rede de proteção para encorajar as vítimas a denunciarem os agressores”, disse a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher.

De acordo com a Secretaria de Segurança, a denúncia é fundamental para se quebrar o ciclo deste tipo de violência e para garantir proteção à vítima. Ela também é importante para permitir que o agressor seja responsabilizado e para que a própria pasta possa dimensionar o tamanho desse problema no estado. 

“Quando não há registro, os órgãos de segurança não conseguem dimensionar o problema e, consequentemente, reduzir a subnotificação que historicamente marca esse tipo de crime”, diz a nota da SSP.

Estatísticas criminais

O mês de julho também apresentou redução no registro de latrocínios, furtos e roubos. Mas houve aumento na contabilização de homicídios dolosos (ou intencionais).

No caso dos homicídios, foram registrados 197 casos em julho deste ano, quatro casos a mais do que no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano são 1.438 crimes, o que somou 15 casos a mais no comparativo com 2024.

Por outro lado, houve redução nos latrocínios [roubo seguido de morte], que passaram de 18 casos em julho do ano passado para 15 ocorrências neste ano. Já os casos de roubos em geral passaram de 15.703 notificações em julho de 2024 para 13.750, enquanto os furtos somaram 46.353 ocorrências agora, contra 46.641 no ano passado.

Relacionadas
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Polícia investiga crimes de estupro e tortura em nove estados
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2023 - Ato denúncia em frente à Câmara Municipal, organizado pelo campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, colocarão 210 cruzes nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, simbolizando cada uma das 111 mulheres assassinadas no estado em 2022 e as 99 mulheres assassinadas em 2023. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Casos de feminicídio por arma de fogo aumentam em 2025 no país
Edição:
Sabrina Craide
Estupros feminicídios Segurança Pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva no Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado
sex, 29/08/2025 - 20:04
Belém (PA), 29/08/2025 - Mestre Vieira da Guitarrada. Foto: Anderson Astor/MDA
Cultura Conheça origens da guitarrada; gênero agora é manifestação cultural
sex, 29/08/2025 - 19:41
O senador Marcos do Val durante sessão da CCJ do Senado para votação do projeto de lei (PLS 166/2018) que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância.
Justiça Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
sex, 29/08/2025 - 19:25
flamengo, bruno henrique
Justiça Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets
sex, 29/08/2025 - 19:21
Brasília (DF) 24/07/2023 - Fachada do ministério da fazenda, nesta segunda feira o CEO da Braskem, Roberto Bischoff se reuniu no ministério com o ministro da pasta, Fernando Haddad. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026
sex, 29/08/2025 - 19:07
Vale do Javari (AM), 29/08/2025 - Mutirão do programa Agora Tem Especialistas vai atender 1.317 indígenas no Vale do Javari. Foto: MS/Divulgação
Saúde Indígenas do Vale do Javari serão atendidos por mutirão médico
sex, 29/08/2025 - 18:58
Ver mais seta para baixo