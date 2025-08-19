logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Influenciadoras são condenadas por oferecer bananas a crianças negras

Fato aconteceu em 2023 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio
Douglas Correa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/08/2025 - 18:29
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 19/08/2025 - nfluenciadoras Nancy Gonçalves e Kérollen Cunha. Foto: kerollenenancy_/Instagram
© kerollenenancy_/Instagram

A Justiça do Rio condenou as influenciadoras digitais Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Cunha, que ofereceram em vídeo publicado em plataformas digitais, uma banana e um macaco de pelúcia a duas crianças negras, de 9 e 10 anos de idade. O caso ocorreu em 2023, perto da casa das influenciadoras, que são e mãe e filha, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio.

Na decisão, a juíza Simone de Faria Feraz, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, escreveu que os atos cometidos pelas influenciadoras correspondem a uma monstruosidade. Nancy e Kerollen foram condenadas a 12 anos de prisão por injúria racial e pagamento de indenização de R$ 20 mil a cada uma das vítimas, além da manutenção do bloqueio de perfis e conteúdos no Youtube, 

Instagram e TikTok.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, as influenciadoras eram titulares de canais nas três plataformas. Nancy, microempresária individual, era proprietária da empresa Kerollen e Nancy, cujo objeto social incluía atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão — o que levanta a suspeita de que os vídeos de conteúdo discriminatório e vexatório tenham sido monetizados, gerando lucros às rés por meio do número expressivo de seguidores inscritos, que superam 14 milhões de pessoas nas redes sociais das influenciadoras. 

Segundo a advogada Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, que denunciou o caso à época, o episódio se caracteriza por apresentar o racismo recreativo, que consiste em alguém usar da discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão.

“Vocês conseguem dimensionar o nível de monstruosidade que essas duas desinfluenciadoras tiveram ao dar um macaco e uma banana para duas crianças e ainda postar nas redes sociais para os seus mais de 13 milhões de seguidores? Para ridicularizar duas crianças negras, para incitar essa discriminação perversa que nos tira o status de pessoa e nos animaliza como se fosse piada”, afirma Fayda em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Em outro trecho da decisão, a juíza Simone de Faria citou o pesquisador Adilson José Moreira, autor da obra Racismo Recreativo. Ele define que o racismo recreativo “deve ser visto como um projeto de dominação que procura promover a reprodução de relações assimétricas de poder entre grupos raciais por meio de uma política cultural baseada na utilização do humor como expressão e encobrimento de hostilidade racial”.

A sentença da juíza de primeira instância cabe recurso. As influenciadoras digitais vão poder recorrer da decisão em liberdade.

Edição:
Valéria Aguiar
Crianças negras Rio de Janeiro influenciadoras digitais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2024 – Dia do Orgulho Lésbico reúne mulheres no centro da cidade em luta por direitos e contra o preconceito. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos No Dia do Orgulho Lésbico, ativistas reforçam poder da luta coletiva
ter, 19/08/2025 - 20:07
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Curso de medicina com nota baixa pode ter corte de vaga ou extinção
ter, 19/08/2025 - 20:05
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2023 – Cariocas e turistas lotam praia de Ipanema, na zona sul, em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC
ter, 19/08/2025 - 19:54
Colheita de soja, grãos de soja
Economia CNI mantém previsão de alta do PIB em 2,3% mesmo com tarifaço dos EUA
ter, 19/08/2025 - 19:17
São Paulo (SP) 21/02/2024 - Estudo da UFMG mostra aumento do número de moradores de rua na capital. Moradores de rua recebem comida na Sé em SP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos MPF acusa município do Rio de omissão com população em situação de rua
ter, 19/08/2025 - 19:14
dólar Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução
Economia Dólar alcança R$ 5,50 e bolsa cai 2,1% após decisão de Dino
ter, 19/08/2025 - 19:14
Ver mais seta para baixo