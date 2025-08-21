logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos

Medida corresponde à indenização por dano moral coletivo
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 14:59
Brasília
Brasilia (DF), 12/08/2025 - Hytalo Santos é influenciador e Ministério Público (MPPB) investiga denúncia anterior a fala de Felca contra ele. Foto: hytalosantos/Instagram
© hytalosantos/Instagram

O Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT-PB) ingressou na Justiça com pedido de bloqueio de bens do influenciador Hytalo Santos e do marido Israel Nata Vicente, presos na última sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

“Hytalo é acusado de trabalho infantil nas redes sociais, exploração sexual e tráfico humano para fins de exploração infantil. A ação requer o bloqueio de cinco veículos de luxo, empresas e outros bens e valores até o limite de R$ 20 milhões”, informou o MPT-PB em nota.

A quantia, de acordo com o comunicado, corresponde à indenização por dano moral coletivo e a medidas de reparação e assistência às vítimas.

Hytalo Santos é o principal divulgador da empresa Fartura de Prêmios, vinculada à Loteria do Estado da Paraíba (Lotep). Os indícios são de que ele utiliza a audiência conseguida com a exploração de trabalho infantil nas redes sociais para alavancar a venda de rifas e sorteios”, informou o MPT-PB.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

As prisões de Hytalo e do marido foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, denunciar o uso de perfis nas redes sociais com crianças e adolescentes em situações consideradas inapropriadas para idade, a fim de conseguir engajamento e monetização dos seus canais.

Relacionadas
Brasília (DF) 20/08/2025 - O ativista Ivan Barreto. Foto: Bruno Barreto/Divulgação
Campanha contra capacitismo critica piadas e falta de atenção
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Mais de 60% das denúncias de crimes na internet são de abuso infantil
Rio de Janeiro (RJ), 20/08/2025 - Estudo aponta condições precárias em centros de acolhimento no Rio. Foto: Rede Abrigo/Divulgação
Estudo aponta condições precárias em centros de acolhimento no Rio
Edição:
Maria Claudia
MPT-PB bloqueio de bens influenciador Hytalo Santos felca exploração sexual infantil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para postar sobre tarifaço 
qui, 21/08/2025 - 15:58
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro tem até amanhã para explicar pedido de asilo
qui, 21/08/2025 - 15:44
Parintins (AM), 29/06/2024 - Apresentação do Boi Caprichoso na segunda noite do 57º Festival Folclórico de Parintins, no Bumbódromo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Parintins arrecada mais de 10 mil assinaturas em defesa da Amazônia
qui, 21/08/2025 - 15:43
São Paulo (SP), 21/08/2025 - Festival Internacional de Curtas começa hoje em SP apresentando 253 filmes de 60 países. Frame A cabana/Festival Internacional de Curtas
Cultura Festival de Curtas começa hoje em São Paulo com filmes de 60 países
qui, 21/08/2025 - 15:18
Brasilia (DF), 12/08/2025 - Hytalo Santos é influenciador e Ministério Público (MPPB) investiga denúncia anterior a fala de Felca contra ele. Foto: hytalosantos/Instagram
Direitos Humanos MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos
qui, 21/08/2025 - 14:59
Brasília (DF), 20/08/2025 - Montagem com foto do deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Em mensagem obtida pela PF, Eduardo Bolsonaro chama o pai de ingrato
qui, 21/08/2025 - 14:47
Ver mais seta para baixo