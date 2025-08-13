logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

SP terá mutirão histórico no sábado por reconhecimento de paternidade

Prazo para se inscrever termina nesta quarta
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2025 - 16:56
São Paulo
Bragança (PA), 13/06/2025 – Crianças da Vila dos Pescadores de Ajuruteua participam da Alfamangue, atividade de alfabetização baseada na temática do manguezal do Projeto Mangues da Amazônia, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Neste sábado (16), a Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai promover o maior mutirão de sua história dedicado ao reconhecimento de paternidade. Chamado de "Meu Pai Tem Nome", o mutirão é parte de uma mobilização nacional do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) que busca enfrentar um dos maiores desafios da infância brasileira: a ausência paterna.

O objetivo desta ação é assegurar direitos básicos das crianças, como o acesso à herança, a benefícios previdenciários e, principalmente, o direito à identidade e ao vínculo familiar.

Para participar do mutirão, é necessário fazer uma inscrição prévia até a noite de hoje (13).

Um balanço parcial da defensoria informa que, até o momento, foi registrado um recorde de inscrições, com mais de 2 mil famílias confirmadas para participar do mutirão no estado de São Paulo.

Só no estado de São Paulo, 27.384 crianças foram registradas em 2024 sem o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), em 2024.

Exames de DNA

Como parte da ação, serão oferecidos exames de DNA gratuitos, orientação jurídica, encaminhamentos para conciliação e reconhecimento extrajudicial de paternidade.

De acordo com a Defensoria de São Paulo, o mutirão será oferecido em mais de 50 unidades do órgão, que estão espalhadas pelo estado de São Paulo e que podem ser consultadas pelo site.

 

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 09/08/2025 - Campanha pela ampliação da licença paternidade. Foto: CoPai/Divulgação
Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Especialistas alertam que crianças não podem ser "produto" das redes
Brasília (DF) 13/08/2025 - Sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet
Edição:
Vinicius Lisboa
Defensoria Pública certidão de nascimento paternidade direito da criança e do adolescente
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Economia "Mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil", afirma Lula
qua, 13/08/2025 - 16:56
Bragança (PA), 13/06/2025 – Crianças da Vila dos Pescadores de Ajuruteua participam da Alfamangue, atividade de alfabetização baseada na temática do manguezal do Projeto Mangues da Amazônia, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos SP terá mutirão histórico no sábado por reconhecimento de paternidade
qua, 13/08/2025 - 16:56
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Cid confirma depoimentos, mas esclarece pontos em favor de Câmara
qua, 13/08/2025 - 16:42
Brasília (DF), 12/08/2025 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante o lançamento da campanha de comunicação “Espelhos: sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho”. A campanha tem como objetivo desconstruir estereótipos sobre juventude e trabalho. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Ministro do Trabalho diz que país não deve se desesperar por tarifaço
qua, 13/08/2025 - 16:39
seleção brasileira feminina de punhobol é ouro nos Jogos Mundiais - em 13/08/2025
Esportes Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais
qua, 13/08/2025 - 16:16
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Tarifaço: Fiesp manifesta apoio a socorro do governo a exportadores
qua, 13/08/2025 - 16:04
Ver mais seta para baixo