Brasil agradece Argentina por identificar pianista vítima da ditadura

Francisco Tenório desapareceu em Buenos Aires após um show, em 1976
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 17:49
São Paulo
Argentina - 13/09/2025 - Corpo de Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado após 50 anos — Foto: Reprodução Instagram EAAF
© Argentina

Em nota divulgada neste domingo (14) pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro agradeceu os esforços da Justiça argentina para a identificação do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, desaparecido após um show em Buenos Aires em março de 1976.

O desaparecimento do músico aconteceu poucos dias antes do golpe militar na Argentina. Cerqueira Júnior estava em apresentação junto com Vinícius de Moraes, Toquinho e outros brasileiros.

Após a apresentação, o músico desapareceu ao sair do hotel onde estava hospedado.

Confira a íntegra da nota:

"O Governo brasileiro agradece pelo trabalho da Justiça argentina, que, em 13/09, informou à Embaixada do Brasil em Buenos Aires haver identificado as digitais do célebre músico brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, desaparecido após um show em Buenos Aires em 18 de março de 1976, dias antes do golpe militar naquele país. Tenório Júnior encontrava-se na capital do país vizinho em turnê na companhia de Vinícius de Moraes, Toquinho e outros músicos. Após apresentação do grupo, Tenório deixou o hotel onde os músicos estavam hospedados, e nunca mais foi localizado.

O Governo brasileiro saúda os esforços da Justiça e da Procuradoria de Crimes contra a Humanidade argentinas que resultaram no avanço desse caso. Trata-se de mais um exemplo da importância da atuação daqueles órgãos em prol da Memória, da Verdade e da Justiça, direito inalienável das vítimas, dos familiares daqueles que sofreram a violência dos regimes de exceção e também das sociedades da Argentina, do Brasil e de outros países latino-americanos que estiveram sob o jugo de ditaduras militares no século passado."

A informação da identificação de Cerqueira Júnior foi divulgada neste sábado (13) esclarecendo um mistério de quase 50 anos. O esclarecimento foi feito pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP).

Segundo informações da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), Francisco Tenório foi morto a tiros e seu corpo enterrado sem identificação numa vala comum na periferia da capital.

 

 

Argentina - 13/09/2025 - Corpo de Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado após 50 anos — Foto: Reprodução Instagram EAAF
Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado
