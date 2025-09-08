logo ebc
Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo

Programa será apresentado pela TV Brasil, nesta segunda-feira às 23h
Publicado em 08/09/2025 - 07:32
Brasília
São Paulo (SP), 24/06/2024 - Prefeitura e governo instalam grades na Cracolândia e delimitam espaço de usuários de drogas. Gradil foi colocado na Rua dos Protestantes na terça-feira (18). Um dos objetivos das gestões é liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (8), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem que tem como tema o Território Cracolândia. A atração aborda o histórico da região e as disputas em torno de seu destino, em São Paulo. 

Antes de ficar conhecida como Cracolândia, a área foi um importante polo audiovisual do país, abrigando, nas décadas de 1920 e 1930, estúdios de cinema internacionais. De acordo com pesquisadores, essas empresas atraíram outros setores relacionados à indústria cultural nas décadas seguintes e, no fim dos anos 1960, a chamada Boca do Lixo passou a ser reconhecida como um reduto de filmes independentes, autorais e de pornochanchadas. 

Um dos símbolos desse período, a Gráfica Cinelândia, tem quase 100 anos de história. Odilon Melo, sócio do negócio, lembra que o bairro era um reduto da boemia, com muitos bares e casas noturnas. 

A antropóloga e redutora de danos Roberta Costa conta que atua na região há mais de dez anos.

“A Cracolândia é o quartinho da bagunça da cidade. Todas aquelas pessoas que não cabem ou que não são benquistas em outros lugares, acabam vindo para cá”, afirma. A partir das vivências na área, a profissional critica as frequentes medidas de repressão que prometem dar fim à situação. 

Como a megaoperação de 2017, que envolveu mais de 600 policiais, com relatos de violência contra os dependentes químicos. Além disso, a prefeitura e o governo estadual têm interditado imóveis e demolido parte deles para dar lugar a novos empreendimentos, moradias e equipamentos públicos. 

O secretário de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São Paulo, Edsom Ortega, defende que parte das interdições de imóveis tem o objetivo de impedir o uso desses locais pelo crime organizado e construir moradias populares na região. 

Saúde pública 

Willians Octavio Pires mora na região da Santa Cecília e tem um café no bairro, que é vizinho à área conhecida como Cracolândia. O empresário explica que viu aumentar o número de pessoas em situação de rua na frente de seu estabelecimento após maio. “Mudou bastante o perfil. Hoje eu vejo focos no meu cotidiano, em vários lugares”, conta. 

O médico psiquiatra Flávio Falcone, que atua há anos em projetos de saúde com pessoas em situação de dependência, critica as medidas adotadas no território.

“Para mim, é muito claro que o objetivo não é cuidar, mas fazer com que essas pessoas saiam do centro”, afirma. 

Ao Caminhos da Reportagem, o tenente-coronel da PM Rodrigo Garcia Vilardi, que coordena o Centro Integrado de Comando e Controle do Governo de São Paulo, afirma que as ações reduziram os crimes na região e aumentaram o acesso à saúde dos dependentes.

“É um trabalho constante, que não pode baixar a guarda, para que a gente não retroceda e, mais uma vez, haja um descrédito e um desânimo por parte da população”, explica.

Ficha técnica  

Reportagem: Daniel Mello 

Produção: Acácio Barros e Daniel Mello 

Apoio à produção: Thiago Padovan 

Apoio operacional à produção: Acácio Barros e Lucas Cruz 

Assessoria: Maura Martins 

Reportagem cinematográfica: JM Barboza e Raul Cordeiro 

Apoio à reportagem cinematográfica: Alexandre Nascimento 

Auxílio técnico: Rafael Carvalho e João Batista de Lima 

Edição de texto: Márcio Ribeiro Garoni 

Edição e finalização de imagem: Rodrigo Botosso 

Arte: Aleixo Leite, Carol Ramos e Wagner Maia 

Cracrolândia TV Brasil Caminhos da Reportagem Conflitos Território Cracolândia
