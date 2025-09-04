logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Crimes de Maio ainda podem ser indenizados, vota relator no STJ

Defensoria busca anular sentenças que reconheceram a prescrição
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/09/2025 - 19:16
Brasília
São Paulo - Uma caminhada pelas ruas do centro de São Paulo relembra os dez anos dos Crimes de Maio como ficou conhecida a série de ataques promovida por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital e policiais, em maio de
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou nesta quinta-feira (4) contra a prescrição dos pedidos de indenização envolvendo as execuções ocorridas em maio de 2006, em São Paulo. 

O caso ficou conhecido como Crimes de Maio e voltou à tona devido ao início do julgamento que vai avaliar se ainda cabem indenizações. Uma ação da Defensoria Pública de São Paulo busca anular decisões do Judiciário paulista que reconheceram a prescrição da pretensão indenizatória dos familiares de pessoas que foram mortas em ações policiais de enfrentamento aos ataques Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os Crimes de Maio provocaram 564 mortes durante confrontos entre agentes do Estado e integrantes do PCC. Grande parte das mortes ocorreu com indícios de execução praticada por policiais militares. 

Ao votar sobre a questão, o ministro Teodoro Santos, relator do caso, citou que informações do processo indicam que as forças policiais, sob o pretexto de revidar os ataques do PCC, mataram civis que tinham relação com o crime organizado.

Para o ministro, por se tratar de um caso de violação de direitos humanos, devem prevalecer as regras de tratados internacionais, que impedem a aplicação da prescrição. 

"A prescrição não pode ser aplicada em casos de tamanha gravidade, pois isso perpetuaria a impunidade e violaria a dignidade das vítimas", afirmou.

Após o voto do relator, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Marco Aurélio Bellizze. Não há data para retomada do julgamento.

 

Relacionadas
Débora Maria da Silva, fundadora do Mães de Maio (Olívia Soulaba/Movimento Mães de Maio)
Famílias criam tribunal popular para julgar Crimes de Maio
São Paulo - Debora Silva, do movimento Mães de Maio, na inauguração do Memorial dos Crimes de Maio e do Genocídio Democrático (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Pesquisadores cobram investigação dos Crimes de Maio de 2006
Atacante Robinho durante treino do Guangzhou Evergrande 15/12/2015 REUTERS/Toru Hanai
STJ mantém Robinho preso no Brasil por estupro na Itália
Edição:
Vinicius Lisboa
Crimes de Maio São Paulo STJ Defensoria Pública de São Paulo PCC Polícia Militar de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
qui, 04/09/2025 - 20:51
Brasília (DF), 11/10/2024 - Edifício sede da CNI. Foto: CNI/Divulgação
Economia Industriais buscam parceiros nos EUA para tentar reverter tarifaço
qui, 04/09/2025 - 20:33
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ
qui, 04/09/2025 - 20:27
Rio de Janeiro (RJ) 04/09/2025 - A TV Brasil lança sua nova revista eletrônica esportiva com exibição semanal. Com formato dinâmico e uma hora de duração, o programa Brasil Esporte combina debates e notícias com foco na busca por um estilo de vida saudável. Apresentado por Maurício Costa e Marília Arrigoni. Foto: TV Brasil
Esportes Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo
qui, 04/09/2025 - 20:18
Brasília (DF), 04/09/2025 - A liraglutida é o princípio ativo do Saxenda, caneta emagrecedora. Foto: Cristian Camilo/Divulgação
Justiça Justiça mantém patente das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda
qui, 04/09/2025 - 20:06
Corumbá (MS), 30/06/2024 - Brigadistas da comunidade quilombola Kalunga, em Goiás, chegam ao Pantanal como reforço na equipe do Prevfogo/Ibama e enfrentam vegetação densa em seu primeiro dia de combate na região. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional
qui, 04/09/2025 - 20:03
Ver mais seta para baixo