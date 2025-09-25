logo ebc
Direitos Humanos

Moradores de Paraisópolis recebem endereço digital

Cerca de 100 mil casas ganharam coordenadas precisas de localização
Flávia Albuquerque - repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 14:41
São Paulo
Comunidade de Paraisópolis.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Cerca de 100 mil moradores de Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, receberam uma placa com endereço digital para ser colocada em sua residência. Chamada de Plus Code, cada placa tem um código que aponta no Google Maps e Waze a localização exata da residência, facilitando o acesso dos moradores a serviços essenciais, como atendimento de emergência e recebimento de mercadorias.

A tecnologia usada nos Plus Codes é aberta e gratuita, com códigos curtos desenvolvidos pelo Google semelhantes a códigos postais e totalmente integrados ao Google Maps. Em vez de endereços com nomes de ruas e números, a tecnologia permite converter a localização com coordenadas de latitude e longitude, as mesmas informadas nos GPS para localizar endereços.

O projeto, uma parceria do Google com a G10 Favelas e a startup de logística Favela Brasil Xpress, teve início em 2022 e alcançou 100% da comunidade. Paraisópolis foi um dos locais por onde o Plus Codes chegou ao Brasil, assim como áreas rurais de São Paulo e a favela do Guarani.

"Estamos muito felizes por concluir esse projeto e, por meio de uma tecnologia aberta e gratuita do Google, poder oferecer aos moradores de Paraisópolis e todo o conjunto de empresas que atuam na comunidade, uma forma de serem colocados no mapa”, disse o gerente de parcerias no Google e responsável pelo Plus Codes no Brasil, Wilson Rodrigues.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, já foram criados mais de 360 mil endereços digitais no Brasil por meio do Plus Codes. A ideia é expandir e levar o endereço digital a mais de 100 favelas do país. “A iniciativa é uma conquista coletiva que fortalece o ecossistema da favela: colocar Paraisópolis no mapa é mais do que uma questão de localização, é uma questão de cidadania. O Plus Code é um símbolo de que a favela existe, resiste e tem endereço”, afirmou.

Para o fundador da Favela Brasil Xpress, Giva Pereira, a iniciativa representa um marco importante que, além da tecnologia, traz dignidade e reconhecimento para quem sempre viveu à margem do sistema. “Paraisópolis foi a primeira favela da América Latina a testar e validar com sucesso o uso dos Plus Codes, tornando-se referência para outras comunidades. Com os Plus Codes, conseguimos entregar com precisão, conectar negócios locais e abrir novas possibilidades para a favela crescer com autonomia e inclusão".

Edição:
Vinicius Lisboa
São Paulo Paraisópolis Favela Google GPS
