logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Nova lei integra dados para desenvolvimento integral da 1ª infância

Integração de dados deve facilitar diagnóstico de problemas
Luiz Claudio Ferreira - repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/09/2025 - 17:07
Brasília
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Crianças indígenas do Povo Rikbaktsa na aldeia Barranco Vermelho, Terra Indígena Erikpatsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Um sistema nacional para integrar informações sobre creches e outras instituições de atendimento à primeira infância está previsto pela nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legislação foi publicada, nesta segunda (29), no Diário Oficial da União

A primeira infância, que compreende o período de até 6 anos de idade, é considerada essencial para o desenvolvimento pleno das crianças.

O governo divulgou que a lei busca integrar bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção. Assim, será possível fazer diagnósticos de eventuais problemas pelo País.

Na prática, foi alterado o Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016) para incluir, no Artigo 11, mais dois parágrafos, o 3º e o 4º: 

  • Parágrafo 3º Para atender ao disposto neste artigo, será implementado, em articulação com os entes federados, sistema nacional de informação sobre o desenvolvimento integral da primeira infância, com integração dos bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção.
  • Parágrafo 4º O sistema de que trata o Parágrafo 3º contará também com informações detalhadas sobre creches e demais instituições de atendimento à primeira infância, de forma a assegurar a qualidade da oferta de educação infantil, nos termos do disposto no art. 16 desta Lei e na legislação educacional.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Monitoramento

Com essa legislação, está previsto, por exemplo, que políticas públicas deverão conter, necessariamente, ações de monitoramento e coleta de dados, avaliação periódica da oferta dos serviços à criança e divulgação dos seus resultados.

A Lei Nº 15.220 determina ainda que o novo sistema contará com informações detalhadas sobre creches e demais instituições de atendimento à primeira infância, de forma a assegurar a qualidade da oferta de educação infantil.

Relacionadas
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal promove ações educativas na região central de Brasília em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista.
Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás
Brasília (DF), 11/06/2025 - Combate ao trabalho infantil. Foto: Ministério do trabalho/Divulgação
ONG alerta para alta do trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos
Brasília (DF), 16/09/2025 – Sanção do Projeto de que dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais (Estatuto da Criança e do Adolescente Digital – ECA Digital) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
Edição:
Vinicius Lisboa
Primeira infância Marco Legal da Primeira Infância Creche Saúde da Criança direito da criança e do adolescente ECA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fumaça em Doha depois que explosões foram ouvidas 9/9/2025 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Internacional Netanyahu pede desculpa ao Catar e promete "não atacar" o país de novo
seg, 29/09/2025 - 17:15
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Crianças indígenas do Povo Rikbaktsa na aldeia Barranco Vermelho, Terra Indígena Erikpatsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Nova lei integra dados para desenvolvimento integral da 1ª infância
seg, 29/09/2025 - 17:07
Brasília (DF), 28/05/2025 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, divulga os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) de abril. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Mudanças no vale-alimentação devem ser anunciadas em outubro
seg, 29/09/2025 - 17:06
Ministro Edson Fachin durante sessão extraordinária do STF.
Justiça Fachin toma posse no cargo de presidente do STF
seg, 29/09/2025 - 16:55
São Paulo (SP), 26/09/2025 - Vice-Presidente, Geraldo Alckmin, durante palestra no IV Encontro Anual - Centro de Gestão e Politicas Públicas, no INSPER. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Alckmin diz estar otimista com encontro anunciado entre Lula e Trump
seg, 29/09/2025 - 16:47
O ministro Edson Fachin, durante sessão do STF que retoma julgamento sobre o compartilhamento de dados bancários e fiscais.
Justiça STF inicia cerimônia de posse de Fachin na presidência da Corte
seg, 29/09/2025 - 16:39
Ver mais seta para baixo