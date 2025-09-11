logo ebc
Nova operação humanitária recebeu 54 repatriados dos Estados Unidos

Maioria dos passageiros é composta por homens desacompanhados
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 17:09
São Paulo
Brasília (DF), 11/09/2025 - O voo com os repatriados brasileiros chegou em Fortaleza por volta das 10h50 desta sexta-feira. De lá, seguiu um voo da FAB até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins - Fotos: Raul Lansky/MDHC
© Raul Lansky/MDHC

Um novo voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos pousou na noite de ontem (10) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG). Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o voo chegou às 22h20, trazendo 54 pessoas de volta ao país.

A maioria dos passageiros era composta por homens desacompanhados (74% do total), com faixa predominante de adultos em idade produtiva. Também desembarcaram três crianças de até 14 anos, e duas pessoas idosas, com 60 anos ou mais.

Desde fevereiro, o governo federal já organizou 21 operações de repatriação, que resultaram no retorno seguro de mais de 1,8 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos.

De acordo com o ministério, os voos ocorreram nos dias 26 de janeiro; 7 e 21 de fevereiro; 15 e 28 de março; 11 e 25 de abril; 9 e 24 de maio; 7 e 21 de junho; 2, 4, 18 e 25 de julho; 7, 13, 20 e 27 de agosto; e 3 e 10 de setembro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A operação é parte do programa Aqui é Brasil, de acolhimento humanizado a brasileiros repatriados ou deportados no exterior. A iniciativa, segundo o ministério, é uma resposta articulada e humanizada à deportação e repatriação forçada de brasileiros no exterior e reforça o compromisso do Estado com a proteção dos direitos humanos e a dignidade das pessoas retornadas.

Repatriados Estados Unidos Belo Horizonte
