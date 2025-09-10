logo ebc
Novo voo com repatriados brasileiros chega hoje a Belo Horizonte

Operações humanitárias já receberam este ano 1,8 mil brasileiros
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/09/2025 - 14:34
São Paulo
A Brazilian migrant, deported from the U.S. under President Donald Trump's administration, is welcomed by his relative at the Confins airport in Belo Horizonte, Brazil, January 25, 2025. Reuters/Washington Alves/Proibida reprodução
© REUTERS/Washington Alves/Proibida reprodução

Uma nova operação do governo para receber brasileiros repatriados vindos dos Estados Unidos vai ocorrer nesta quarta-feira (10). Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, um avião está previsto para chegar ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por volta das 19h45. Ainda não foram divulgadas informações sobre o número de brasileiros que estarão neste voo.

Na madrugada do dia 4 de setembro, um voo com repatriados pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com 100 pessoas a bordo, o 20º voo que chegou ao país com brasileiros deportados pelos Estados Unidos somente neste ano. Desde fevereiro, mais de 1,8 mil brasileiros já foram recebidos em operações humanitárias organizadas pelo governo federal, em sua maioria, oriundos dos Estados Unidos.

De acordo com o ministério, o fluxo de deportações vem crescendo nos últimos meses. Desde agosto do ano passado, os Estados Unidos passaram a mandar para o Brasil um voo por semana com imigrantes considerados ilegais pelo governo norte-americano. Antes, era um voo a cada 15 dias.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Recepção

Uma equipe interministerial estará no aeroporto na noite desta quarta-feira para receber esses brasileiros e fazer o acolhimento humanizado, que inclui alimentação, distribuição de kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, além de acolhimento e deslocamento para suas residências por meio terrestre.

A operação, informa o ministério, vai seguir as diretrizes do programa Aqui é Brasil, de acolhimento humanizado a brasileiros repatriados ou deportados. O programa é coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em articulação com os ministérios das Relações Exteriores (MRE), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), da Saúde (MS) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP); além da Polícia Federal (PF), Defensoria Pública da União (DPU), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), governos estaduais e organismos internacionais como a Organização Internacional para as Migrações (OIM). 

O objetivo desse programa, diz o governo, é oferecer uma “resposta articulada e humanizada à deportação e repatriação forçada de brasileiros no exterior”, fortalecendo “o compromisso do Estado com a proteção dos direitos humanos e a dignidade das pessoas retornadas”.

De acordo com a Polícia Federal, 1.659 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil somente neste ano, com dados coletados entre 1º de janeiro e 21 de agosto. Em todo o ano passado, informou o órgão, 1.660 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos.

Edição:
Fernando Fraga
