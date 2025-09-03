logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres

Política prevê medidas de acolhimento e proteção em caso de assédio
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2025 - 20:10
São Paulo
Bares e restaurantes de Botafogo ficam vazios na hora do almoço, no Rio de Janeiro.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A fiscalização realizada pelo Procon-SP no mês de agosto em 131 estabelecimentos do estado constatou que apenas 25% dos locais tinham atendido ao previsto no Protocolo Não se Cale, que estabelece medidas de acolhimento e proteção para mulheres em situação de risco e violência. 

A política prevê que locais de entretenimento tenham cartazes informativos visíveis e contem com funcionários capacitados para agir em casos de assédio ou violência. Segundo o Procon, a ausência dessas medidas foi a principal infração identificada nas fiscalizações de agosto em bares, restaurantes e grandes eventos. 

Os fiscais também flagraram falhas no atendimento do Código de Defesa do Consumidor, como falta de clareza nos preços, informações incorretas sobre validade de produtos e falhas no sistema de pagamento. 

Entre as medidas previstas no Protocolo Não Se Cale estão: 

  • Exibição de cartaz informativo com orientações sobre como pedir ajuda; 
  • Capacitação de todos os funcionários do estabelecimento para acolher e encaminhar a mulher de forma segura; 
  • Disponibilização de ambiente reservado e seguro para acolhimento inicial.

Na capital paulista foram fiscalizados 65 estabelecimentos, dos quais 50 estavam irregulares. As outras cidades onde houve vistorias foram Bauru, Campinas, Pindamonhangaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté, Santos e São Vicente. 

Relacionadas
Homem usa laptop em restaurante de São Paulo 20/10/2017 REUTERS/Paulo Whitaker
Empresas de comida rápida não têm cartaz do protocolo Não se Cale
Edição:
Sabrina Craide
Procon-SP assédio proteção às mulheres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bares e restaurantes de Botafogo ficam vazios na hora do almoço, no Rio de Janeiro.
Direitos Humanos Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres
qua, 03/09/2025 - 20:10
Brasília (DF), 24/06/2025 - O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional é Enio Verri, durante entrevista na Agência Brasil. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente Itaipu anuncia nova lista de contemplados em edital social e ambiental
qua, 03/09/2025 - 20:05
A person is seen walking near a funicular in Gloria street(Elevador da Gloria em Lisboa), in the neighborhood of Barrio Alto, Lisbon. (Photo by Jorge Castellanos / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany.
Internacional Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos
qua, 03/09/2025 - 19:48
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça TJ declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi em SP
qua, 03/09/2025 - 19:30
Rio de Janeiro (RJ), 03/09/2025 - Deputado estadual, Rafael Picciani. Foto: Alerj/divulgação
Geral Picciani reassume vaga na Alerj e substitui deputado TH Joias
qua, 03/09/2025 - 19:21
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Emplacamento de veículos acumula melhor resultado desde 2014
qua, 03/09/2025 - 19:14
Ver mais seta para baixo