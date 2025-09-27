logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Projeto social no Rio oferece aulas de defesa pessoal para mulheres

Curso destina-se àquelas em situação de vulnerabilidade
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/09/2025 - 10:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – Alunas participam de aula de defesa pessoal e muay thai no Instituto Carlos Chagas, pelo Projeto Menina moça mulher, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A psicanalista e professora de defesa pessoal Ana Paula Lino, de 44 anos, transformou sua dor de presenciar a violência doméstica de seu pai contra sua mãe desde que era criança em sua missão de empoderar mulheres em situação de vulnerabilidade social a se defender de ataques.

Desde abril deste ano, ela dá aulas de Muay Thai para cerca de 20 alunas às sextas-feiras, às 9h, no projeto Menina-Moça Mulher do Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas, no Lapa, no centro do Rio de Janeiro.
 

Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – A psicanalista e professora, Ana paula Lino durante aula de defesa pessoal e muay thai no Instituto Carlos Chagas, pelo Projeto Menina moça mulher, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
A psicanalista e professora, Ana paula Lino durante aula de defesa pessoal Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Aos 15 anos, Ana começou no judô, depois experimentou capoeira e kickboxing, até se apaixonar pelo Muay Thai, arte marcial que pratica há mais de 14 anos.

"Para mim, toda mulher deve fazer arte marcial. Eu ensino os golpes do Muay Thai para quando elas se depararem em uma situação de perigo e saber como se defender e fugir. Através da luta eu consigo mais confiança e segurança. Eu aqui também trabalho a parte da construção emocional diante de uma situação de perigo".

Aluna do projeto, a autônoma Andressa Dias, de 47 anos, foi agredida física e psicologicamente pelo ex-marido com quem foi casada 20 anos. Moradora do Catumbi, na região central do Rio, Andressa diz que o Muay Thai serve de alerta para as mulheres que tiveram problemas de violência doméstica.

"Eu fui agredida várias vezes no processo de separação. Ele tentou me enforcar, quase quebrou os meus dedos da mão direita, ele me empurrava. Ele me chamava de hipócrita para baixo.  Minha filha tinha 11 anos e presenciou essas situações".

Outra aluna do projeto, a dona de casa Tatiana Cristina da Silva, 49 anos, moradora de Santa Teresa, no centro, conta que sofreu violência física de ex-companheiros. "Judô e capoeira já fiz. Faltava o Muay Thai para poder me defender. Eu também me defendi quando fui agredida, mas levei a pior porque homem tem mais força. Se alguém vier me agredir, como num assalto, agora estou preparada".

Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – Alunas participam de aula de defesa pessoal e muay thai no Instituto Carlos Chagas, pelo Projeto Menina moça mulher, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Alunas participam de aula de defesa pessoal e muay thai no projeto Menina-Moça Mulher. Foto:  Tomaz Silva/Agência Brasil

Menina-Moça Mulher

Voltado para mulheres de 16 a 60 anos, o projeto já promoveu, desde agosto de 2022, 805 oficinas de capacitação e geração de renda e atendeu diretamente 2.668 mulheres. Também oferece consultas em ginecologia, pediatria, psicologia e assistência social, além de mutirões de exames como mamografia e ultrassonografia. O espaço funciona das 8h às 16h, na Avenida Mem de Sá, 254, bairro da Lapa, na região central do Rio, Contato: (21) 99951-0407 e pelo site do projeto projeto Menina-Moça Mulher.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Operação Shamar prende mais de 12 mil pessoas por violência doméstica
Condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Guadalupe, zona norte do Rio, invadido na noite de domingo (9) com ajuda de criminosos armados. A Justiça determinou a reintegração de posse (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Lei obriga condomínios a denunciar violência doméstica no Rio
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Violência doméstica: STF suspende julgamento sobre benefício a vítimas
Edição:
Aécio Amado
Projeto Menina-Moça Mulher Defesa Pessoal violência doméstica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Torres de geradores de energia eólica no Rio Grande do Norte. Natal(RN)08-11-2012 Foto: Miguel Ângelo/CNI
Economia Hidrogênio verde enfrenta desafios para cumprir potencial energético
sab, 27/09/2025 - 10:21
Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – Alunas participam de aula de defesa pessoal e muay thai no Instituto Carlos Chagas, pelo Projeto Menina moça mulher, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Projeto social no Rio oferece aulas de defesa pessoal para mulheres
sab, 27/09/2025 - 10:09
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Classificar Antifa como terrorista aumenta repressão política nos EUA
sab, 27/09/2025 - 09:40
Recife (PE), 25/09/2025 - Integrantes da Orquestra Criança Cidadã. Foto: Augusto Cataldi/Ascom OCC
Cultura Jovens de comunidade periférica do Recife tocarão para o Papa Leão
sab, 27/09/2025 - 08:02
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Prêmio de R$ 80 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
sab, 27/09/2025 - 07:39
Logo da Agência Brasil
Saúde SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta
sex, 26/09/2025 - 22:06
Ver mais seta para baixo