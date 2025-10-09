logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Brasil cria política nacional para migrantes, refugiados e apátridas

Iniciativa recebe elogios da Acnur
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 14:32
Brasília
Grupo de 46 migrantes venezuelanos chega a Brasília, onde serão acolhidos e encaminhados às casas de passagem alugadas pela Cáritas Brasileira e pela Cáritas Suíça, com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMRA), lançada pelo governo federal por meio de decreto na quarta-feira (8) recebeu, nesta quinta-feira (9) elogios do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados da ONU (Acnur).

De acordo com o Acnur, trata-se de um “marco histórico” para a inclusão e o acolhimento desses grupos de pessoas que, pelos mais diversos motivos, buscam reiniciar a vida em território brasileiro.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), a nova política reconhece a complexidade crescente dos fluxos migratórios contemporâneos, “caracterizados por deslocamentos forçados em larga escala, diversidade de nacionalidades e movimentos muitas vezes súbitos, motivados por crises humanitárias, econômicas, ambientais e políticas”.

Ela articula órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios visando incluir o público migrante em ações e programas, como o Sistema Único de Saúde (SUS), bem como de assistência social e educação. Além disso, favorece iniciativas de geração de emprego e renda.

Plano Nacional

“Como instrumento de implementação da PNMRA, será elaborado o 1º Plano Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, que detalhará ações, metas e indicadores para os próximos quatro anos”, explicou o MJ.

Esse plano definirá as estratégias de operacionalização da política, “consolidando o compromisso do Estado brasileiro com a gestão humanitária e sustentável da migração, a partir da implementação de políticas públicas baseadas em evidências”, complementou.

Acnur

“O Acnur parabeniza o Brasil pelo grande avanço na construção e publicação dessa nova e necessária política nacional, que demonstra os esforços do governo federal em ampliar e aprimorar mecanismos de inclusão e acolhimento para que pessoas refugiadas, migrantes e apátridas possam exercer direitos já previstos na legislação, contribuindo ainda mais com o desenvolvimento nacional,” declarou o representante da Acnur no Brasil, Davide Torzilli. 

Segundo ele, a iniciativa representa “um importante marco”, construído de forma participativa que deve ser celebrado por ampliar a proteção e integração dessas pessoas.”

“O Brasil reafirma, assim, sua posição de liderança regional e internacional ao garantir um marco legal e institucional sólido, capaz de orientar políticas públicas inclusivas para refugiados, migrantes e apátridas, promover a integração local e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como promove respostas emergenciais eficazes a crises humanitárias enquanto também acelera o desenvolvimento das comunidades de acolhida”, complementou.

Governança

A coordenação da PNMRA ficará a cargo do MJ, por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus). Terá parcerias com outras pastas governamentais, como os ministérios do Trabalho e Emprego; Educação; Saúde; Relações Exteriores; Direitos Humanos e da Cidadania; e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Sua governança está organizada em três eixos centrais:

1) Coordenação governamental, com a criação de instâncias permanentes de planejamento, monitoramento e avaliação;

2) Participação social, assegurando o protagonismo de migrantes, refugiados, apátridas e organizações da sociedade civil;

3) Articulação interfederativa, por meio do diálogo e da cooperação entre União, estados e municípios para implementação integrada das ações.

O decreto também cria mecanismos institucionais como o Comitê Executivo Federal, responsável pela articulação entre órgãos do Executivo, e o Conselho Nacional de Migração (CMIg), instância colegiada com participação social paritária.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
PF prende duas pessoas suspeitas de imigração irregular no Oiapoque
São Paulo (SP), 11/03/2024 - Parte do grupo de refugiados afegãos com visto humanitário que está acampado no Aeroporto Internacional de Guarulhos é levado para abrigo no primeiro dia do Ramadã. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Acnur: mundo tem mais de 123 milhões de pessoas deslocadas à força
Refugiado congolês com voluntária do Acnur em ilha grega de Lesbos 21/3/2016 REUTERS/Alkis Konstantinidis
Agência de refugiados da ONU reduzirá gastos em um quinto após cortes
Edição:
Valéria Aguiar
brasil Migrantes Refugiados Apátridas Acnur MJ
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Movimentação de pessoas nas ruas do centro da cidade.
Economia Censo 2022: nível de ocupação é menor que o registrado em 2010
qui, 09/10/2025 - 14:48
Grupo de 46 migrantes venezuelanos chega a Brasília, onde serão acolhidos e encaminhados às casas de passagem alugadas pela Cáritas Brasileira e pela Cáritas Suíça, com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
Direitos Humanos Brasil cria política nacional para migrantes, refugiados e apátridas
qui, 09/10/2025 - 14:32
A drone view shows emergency specialists working at the crash site of an Azerbaijan Airlines passenger plane near the city of Aktau, Kazakhstan December 25, 2024. Reuters/Azamat Sarsenbayev/Proibida reprodução
Internacional Putin diz que defesas russas derrubaram avião no Cazaquistão, em 2024
qui, 09/10/2025 - 14:14
Desmatamento na fronteira entre o Cerrado e a Amazônia no Mato Grosso
Meio Ambiente Brasil pode suprir demanda por bioenergia sem desmatar, aponta estudo
qui, 09/10/2025 - 13:42
Brasília (DF), 06/09/2023, O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, durante assinatura de acordo de cooperação técnica, para fortalecer políticas públicas de prevenção de riscos e desastres. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente Tema urbano precisa ser discutido na COP30, defende Jader Filho
qui, 09/10/2025 - 13:10
06.10.2025 – Visita e cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
Economia Caixa prevê financiar 80 mil moradias com novo programa imobiliário
qui, 09/10/2025 - 13:00
Ver mais seta para baixo