logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio

António Guterres manifestou profunda preocupação com número de vítimas
Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 19:52
Brasília
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
© REUTERS/Lisa Leutner/Proibida reprodução

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, manifestou “profunda preocupação” com o número de vítimas da Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira (28) nas favelas da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Segundo o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, Guterres pediu uma investigação imediata e a garantia de que qualquer ação policial siga as normas internacionais de direitos humanos. 

“Posso afirmar que o secretário-geral está profundamente preocupado com o grande número de vítimas durante a operação policial realizada ontem nas favelas do Rio de Janeiro”, afirmou Dujarric, em comunicado divulgado nesta quarta-feira (29).

O governo do Rio informou que 119 pessoas morreram durante a ação, que mobilizou forças estaduais e federais. O Ministério Público do Estado (MPRJ) acompanha os desdobramentos e a legalidade das medidas, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impõe restrições às operações em comunidades.

A operação tem sido denunciada por familiares das vítimas, organizações da sociedade civil e pela Anistia Internacional, que classificaram o episódio como massacre e cobraram respostas do Estado. 

A Anistia afirmou que o alto número de mortes é “inaceitável” e pediu uma apuração independente e célere para garantir justiça e reparação. Entidades locais também denunciaram que moradores ficaram presos dentro de casa, sem acesso a transporte, escolas ou unidades de saúde durante a incursão.

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil classificaram a Operação Contenção como uma das mais letais da história recente do país e afirmaram que a população ficou “na linha de tiro”. Para eles, o uso massivo da força expõe a persistência de estratégias que resultam em mortes em larga escala e impactam, sobretudo, moradores de territórios vulneráveis.

O governo fluminense justificou a ação como resposta a ataques de grupos armados e disse que atua para restabelecer a segurança pública. A Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que as forças policiais foram recebidas a tiros nas comunidades.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2024 – A diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck fala durante manifestação de familiares e amigos de João Pedro, de 14 anos, morto durante uma operação conjunta da PF e da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em 2020, em ato em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Mães de mortos questionam operação no Rio: “Arrancaram o braço dele"
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio: "carnificina"
Edição:
Sabrina Craide
Operação Contenção ONU António Guterres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Bolsa volta a bater recorde e ultrapassa os 148 mil pontos
qua, 29/10/2025 - 19:57
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Direitos Humanos Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio
qua, 29/10/2025 - 19:52
sada cruzeiro, vôlei
Esportes São Paulo e Belém recebem Mundiais de Clubes de vôlei em dezembro
qua, 29/10/2025 - 19:43
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF adia final de julgamento sobre nomear parentes para cargo político
qua, 29/10/2025 - 19:42
Brasília (DF), 28/10/2025 – Seminário EBC 18 anos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Educação EBC e UnB assinam carta de intenção para parceria institucional
qua, 29/10/2025 - 19:29
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha 26/10/2025 REUTERS/Albert Gea
Esportes Real Madrid busca indenização da Uefa em caso da Superliga
qua, 29/10/2025 - 19:20
Ver mais seta para baixo