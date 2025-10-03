logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Consultorias vão ajudar em relatório sobre mortos e desaparecidos

Elas serão remotas, na modalidade pessoa física ou produto
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2025 - 10:32
Brasília

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH) vai contratar cinco consultorias especializadas, na busca por subsídios ao relatório de atividades da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, relativa ao período de 2007 a 2025.

O edital prevendo a contratação das consultorias, que podem ser tanto de pessoa física quanto na modalidade produto, está publicado no site do ministério.

De acordo com a pasta, as consultorias serão remotas, em todo o país. Está vedada a contratação de servidores públicos de qualquer esfera da administração pública, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e controladas.

Para participar da seleção, os interessados têm de enviar currículo para o e-mail da comissão (editais.cemdp@mdh.gov.br) até o dia 13 de outubro de 2025.

O MDH ressalta que o currículo precisa estar de acordo com o modelo apresentado no Anexo IV do edital, limitado a quatro páginas em arquivo PDF.

“No assunto do e-mail, é obrigatório indicar o número do edital e a consultoria pretendida, conforme indicado no edital. A preferência por até dois objetos de consultoria também deve ser indicada no e-mail”, informou o MDH.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/07/2024 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2024/2025. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula reinstala comissão sobre mortos e desaparecidos políticos
Logo da Agência Brasil
MPF recomenda reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos
Edição:
Graça Adjuto
Comissão de Mortos e Desaparecidos relatórios consultorias contratação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde Bahia tem caso suspeito de óbito causado por metanol
sex, 03/10/2025 - 11:12
Logo da Agência Brasil
Saúde SP disponibiliza mais duas mil ampolas de antídoto contra metanol
sex, 03/10/2025 - 10:56
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Política Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
sex, 03/10/2025 - 10:55
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Consultorias vão ajudar em relatório sobre mortos e desaparecidos
sex, 03/10/2025 - 10:32
São Paulo (SP), 01/10/2025 - Bar Ministrão, na Av. Lorena com Ministro Rocha Azevedo (Jardins), interditado pela Vigilância Sanitária, após suspeita de bebidas com metanol. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições
sex, 03/10/2025 - 10:19
SIDOARJO, INDONESIA - OCTOBER 1: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - ' BASARNAS / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Members of the Indonesian Search and Rescue Agency (BASARNAS) conduct operations as search and rescue efforts continue on the rubble of a boarding school building collapsed in Sidoarjo, Indonesia's East Java province, on October 1, 2025. BASARNAS / Handout / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Novo balanço indica sete mortos em desabamento de escola na Indonésia
sex, 03/10/2025 - 09:51
Ver mais seta para baixo