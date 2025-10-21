logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Decreto institui nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva

Governo também criou rede nacional para implementar política
Luiz Claudio Ferreira - repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 19:28
Brasília
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O governo federal publicou nesta terça-feira (21) um decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva.

Segundo o Executivo, o documento busca fortalecer a inclusão escolar de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e com altas habilidades ou superdotação para todos os níveis, em turmas regulares e escolas comuns.

>> Confira o Decreto Nº 12.686, de 20 de outubro de 2025

Consultado pela Agência Brasil, o pedagogo e ativista pelo direito das pessoas com deficiência Ivan Baron considera que o decreto cria um marco que reúne e organiza as iniciativas na área, para combater a discriminação e a evasão escolar desse público. 

Entre os princípios da nova política, está também a garantia de acessibilidade e desenvolvimento de tecnologias assistivas. “Essa política mostra que o Ministério da Educação está colocando em prática o investimento em salas de recursos multifuncionais e a formação de professores”, considerou o pedagogo Ivan Baron.

Para ele, o decreto traz um reforço importante para que alunos com deficiência estudem nas turmas regulares. O pedagogo destaca também que a política atua no suporte para o atendimento educacional especializado a esses alunos, com profissionais capacitados para essa finalidade. 

 

Brasília (DF), 19/03/2025 - Ivan Baron, ativista de acessibilidade, durante entrevista na Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Ivan Baron, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, durante entrevista na Rádio Nacional da Amazônia. Bruno Peres/Agência Brasil

Rede Nacional

Baron apontou que a criação da rede nacional de educação especial inclusiva pode garantir que tudo isso aconteça de verdade nas escolas. “Ou seja, não é só papel”. O decreto define o atendimento educacional especializado como atividade pedagógica complementar ou suplementar à escolarização.

Esse atendimento especializado, conforme defende o governo, deverá estar integrado ao projeto político-pedagógico das escolas, com a participação da família e dos estudantes. O texto também estabelece que a matrícula neste serviço especializado não substitui a matrícula em classe comum.

A nova política prevê que os professores do atendimento especializado deverão ter formação inicial para a docência e, preferencialmente, formação específica em educação especial inclusiva. 

“Esse decreto inovou com a rede de governança e definiu melhor o papel do professor do atendimento especializado e dos profissionais de apoio, o que vai ajudar as escolas e as famílias”, avaliou o pedagogo Ivan Baron.

Relacionadas
Curitiba (PR), 30/08/2025 - Artista plástico Daniel Freitas. Foto: Paula Laboissière/Agência Brasil
Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência
Brasília (DF) 20/08/2025 - O ativista Ivan Barreto. Foto: Bruno Barreto/Divulgação
Campanha contra capacitismo critica piadas e falta de atenção
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
PNE: relatório sugere investimento de 7,5% do PIB para educação
Edição:
Vinicius Lisboa
Pessoa com Deficiência política nacional de educação especial inclusiva Educação Inclusiva Transtorno do Espectro Autista Ministério da Educação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Decreto institui nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva
ter, 21/10/2025 - 19:28
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Política Senado aprova incentivo ao diagnóstico de autismo em adultos e idosos
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF) 22/12/2024 - Desabamento da ponte em rodovia federal que liga Aguiarnópolis a Estreito e determina força-tarefa para o local. Foto: Bombeiros Militar/Governo do Tocantins
Meio Ambiente Carreta é retirada do Rio Tocantins dez meses após colapso da Ponte JK
ter, 21/10/2025 - 19:12
Sabrina Custódia, Mundial, ciclismo de pista
Esportes Sabrina Custódia conquista prata e fecha Mundial com quatro medalhas
ter, 21/10/2025 - 19:07
João Fonseca durante partida do Aberto da Itália 08/05/2025 REUTERS/Yves Herman
Esportes João Fonseca vence estreia contra atual campeão do ATP 500 da Basileia
ter, 21/10/2025 - 19:01
Ver mais seta para baixo