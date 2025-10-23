Filme reconta última semana de Herzog e repercussão do assassinato

Chega ao público nesta quinta-feira (23) o documentário Herzog – O Crime que Abalou a Ditadura, que reconstitui o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que completa 50 anos no próximo sábado (25). Produzido pelo Instituto Conhecimento Liberta (ICL), o longa-metragem conta a trajetória do jornalista, professor e cineasta, que foi torturado e assassinado por agentes da ditadura militar. O filme traz depoimentos de amigos, colegas de redação e pessoas da família e estará disponível no canal do ICL no YouTube às 19h.

Para os produtores do filme, os relatos ajudam a entender por que a morte de Herzog causou comoção nacional e se transformou em marco na luta pela democracia no Brasil.

“A grande preocupação que a gente tinha era fazer isso de uma forma que criasse um interesse novo pela história, que já foi contada muitas vezes. A gente queria trazer um elemento novo”, comentou, em entrevista à Agência Brasil, o diretor e roteirista do filme, o jornalista e documentarista, Antônio Farinaci, cujo trabalho se destaca pela investigação de temas históricos, sociais e culturais.

Uma das vítimas da repressão, Vladimir Herzog nasceu na antiga Iugoslávia e, fugindo do nazismo, veio para o Brasil com a família quando ainda era criança. Sua morte foi informada pelos agentes da ditadura como suicídio, e essa farsa contribuiu para que o caso se tornasse um símbolo da resistência e da luta pela liberdade de imprensa.

A diretora executiva de conteúdo do Instituto Conhecimento Liberta, Márcia Cunha, disse que a história do jornalista vem sendo contada com diversos recortes em vários trabalhos, mas, nesta produção, a escolha foi mostrar um recorte muito específico, que foi o crime em si, desde uma semana antes até uma semana depois, contando porque ele foi morto, o que ocorreu com ele e as consequências do que aconteceu com o jornalista, com o país e com a história brasileira.

“Nesses 50 anos, têm muita coisa acontecendo, porque foi um marco histórico muito grande. A gente escolheu especificamente esse recorte do crime, exatamente para mostrar como a ditadura agia, o que era capaz de fazer e, inclusive, utilizando alguns comportamentos e estratégias que são repetidas até hoje. Por exemplo, eles tinham uma espécie de gabinete do ódio em que jornalistas de direita pregavam contra o Vlado e os jornalistas da TV Cultura. Chamavam a TV Cultura de VietCultura, porque fez uma matéria sobre o Vietnan, então, era comunista. Era a mesma coisa do que a gente vê hoje”, afirmou, lembrando de fatos recentes ocorridos no Brasil, com o reaparecimento de grupos defendendo o regime militar.

Entre os depoimentos que auxiliaram a reconstituição na produção audiovisual, estão os dos jornalistas Dilea Frate, Paulo Markun, Rose Nogueira e Sérgio Gomes; do filho de Vlado, Ivo Herzog; e do diretor e produtor de cinema e televisão, roteirista e escritor brasileiro, João Batista de Andrade.

Márcia Cunha revelou que a produção enfrentou dificuldades com a falta de imagens, porque não existem acervos da época com o o jornalista trabalhando, a prisão e outros momentos da sua trajetória. Além disso, mesmo nos depoimentos, havia barreiras. Como é um crime que ocorreu há 50 anos, a maioria das pessoas que foi testemunha já morreu ou está muito idosa. Na reconstituição da história, a dificuldade foi usada como uma vantagem e fazer o documentário chegar mais perto das novas gerações do país.

“Para recriar situações que ele viveu, como os agentes da repressão chegando na TV Cultura, querendo levá-lo preso, o que os companheiros de cela viram, os detalhes dos gritos que ouviam, o que eles falavam, a gente recriou essas situações com storyboards, para ficar como histórias em quadrinhos. Os nossos recursos de arte foram para tentar criar, em imagem de quadrinhos, o que aconteceu, porque a gente acredita também que vai facilitar que as novas gerações se interessem pelo tema e compreendam a dimensão do que aconteceu”, relatou.

Memória em quadrinhos

“A gente optou por esta narrativa de recriar essa situação dramática de tensão, do enterro, da abordagem, da prisão e da tortura com essa linguagem de quadrinhos e entremeou isso com os depoimentos dos colegas dele de cela que estão vivos, dos amigos e com relatos de pessoas que já morreram, como Dom Paulo [Evaristo Arns]. A gente fez esse mix de filmes antigos, relatos atuais e, a partir dos relatos, a gente reconstituiu essa violência toda e esse drama que o Herzog viveu”, completou.

Os desenhos dos quadrinhos foram feitos pela artista ativista Paula Villar. Para a realização, o diretor passava as histórias de cada situação, para que ela pudesse elaborar a arte.

“A gente fez uma recriação das coisas que não tínhamos em imagem, porque muitas aconteceram nos porões da ditadura e em lugares que não tinham permissão para entrar. Aconteciam nos porões do DOI-Codi [Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna, órgão que praticou violações contra opositores da ditadura]. Não têm registros de imagem, iconografia disso e muitas não tinham iconografia porque não tinha ninguém fazendo foto, não tinha ninguém fazendo filmagens. A Paula fez uma interpretação desses episódios, mas tudo baseado em depoimentos e naquilo que a gente tem de iconografia disponível”, revelou o diretor.

Como é uma história que ainda tem testemunhas e colegas de trabalho de Herzog, o diretor e roteirista do filme disse que criou o roteiro em cima dos depoimentos.

“A gente fez tudo muito respeitoso e fiel com os depoimentos, que a gente conseguiu colher das pessoas que estavam lá e foram testemunhas em primeira mão dessa história. Não é alguém contando uma história que ouviu falar. São pessoas que viveram e estiveram presas com ele no DOI-Codi. É uma história muito contundente”, apontou.

“São pessoas que trabalharam, foram companheiras do Herzog e, algumas delas, estiveram presas no mesmo lugar. Alguns são depoimentos aterrorizantes, porque ouviram ele ser torturado na cela ao lado. É muito chocante o testemunho que elas têm a dar. Era importante que o documentário tivesse essa preocupação de trazer o que foi o terror dessa época, para que não tenha esse engano que a gente vive hoje em dia, de pessoas pedirem intervenção militar e a volta do que foi o regime militar”, acrescentou Farinaci.

Abalo na ditadura

A diretora do ICL lembra que o crime teve impacto tão grande na época que deixou evidente a divisão que havia no regime militar a respeito da continuidade da ditadura. Por isso, o nome do documentário: Herzog – O Crime que Abalou a Ditadura.

“O crime foi tão violento e teve uma repercussão tão grande, que as duas linhas, a da abertura, com Geisel [ex-presidente general Ernesto Geisel] e Golbery [ex-chefe da casa civil general Golbery do Couto e Silva], e a linha dura do exército estavam já se estranhando com ideias diferentes. O Geisel e o Golbery queriam a abertura, e a linha dura, não. Esse crime ajudou que a linha que queria a abertura vencesse. Esse crime teve um impacto muito grande para o fim da ditadura no Brasil”, disse.

Márcia Cunha acrescenta ainda mais uma parte da história de Herzog que precisa ficar na memória do país: os agentes foram até a TV Cultura, em São Paulo, onde o jornalista trabalhava, para fazer a prisão dele, mas Herzog argumentou que precisava botar o telejornal no ar e não poderia ir com eles. Ele se comprometeu a se apresentar no prédio do DOI-Codi, órgão de repressão e inteligência e do Exército. Lá foi preso, torturado e morto.

“Ele foi lá, se apresentou e, no mesmo dia, foi morto. Nunca mais saiu. Foi se apresentar espontaneamente. Ele foi torturado barbaramente, e o corpo dele não resistiu. A gente conta no DOC que, na semana que antecedeu a prisão e o crime, já tinham sido presos 11 jornalistas. Estava tendo uma caça aos jornalistas”, disse.

Outra memória da trajetória de Herzog abordada no filme é a foto em que aparece enforcado para reforçar a narrativa de que ele se suicidou.

“A gente quis contar a violência, o modus operandi, a desfaçatez, porque eles contavam com a impunidade a ponto de a foto com ele pendurado ter sido tirada por um perito da polícia técnica. Ele está enforcado com o pé e o joelho quase encostado no chão. A foto já era denúncia da fraude, da farsa.

Podcast

Márcia Cunha destacou que, junto ao documentário, o ICL lança o podcast Caso Herzog – A foto e a farsa, que conta como ela foi feita, o que também é mostrado no filme.

“O fotógrafo vai até o DOI-Codi. Ele era um menino recém-formado, que estava entrando na polícia técnica, e foi fazer a foto. Ele tinha 22 anos e tirou a foto que, no fim, foi um dos principais fatores [para desvendar o crime], além da luta da Clarice Herzog, de muita briga na Justiça, muitas provas e testemunhos”, analisou, concluindo que, também neste caso, é importante passar a história para os mais jovens. O episódio estará disponível no canal do ICL no YouTube e em todas as plataformas de áudio.

“Quando se falou que ele se suicidou, ninguém acreditou, porque não era o perfil dele. Não estava com nenhum problema, estava bem, assumindo a direção do canal. Aí, pediram uma autópsia, que foi feita pelo Harry Shibata, o legista da ditadura, e insistiu na versão do suicídio. Depois, ficou provado que não. Foi depois da luta de uma vida da Clarice Herzog para provar que foi montado e que a ditadura militar era responsável pela morte do Vlado”, indicou.