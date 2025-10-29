logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Fiocruz e instituições divulgam manifesto por segurança pública cidadã

Documento repudia a ação das forças do Rio de Janeiro
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 17:44
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Familiares chegam ao Detran para se cadastrar para reconhecimento dos corpos Após resgate de dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contençao. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em resposta à mais letal operação policial da história do Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ao lado de mais de 40 instituições públicas, entidades civis e movimentos sociais, divulgou nesta quarta-feira (29) um documento repudiando a ação das forças de segurança e alerta para o agravamento da crise social e humanitária que atinge o estado.

O Manifesto por uma Segurança Pública Cidadã para o Rio de Janeiro, assinado por universidades, sindicatos, coletivos de favelas e organizações de direitos humanos, afirma que a operação conjunta das polícias “evidenciou a insustentabilidade das políticas estaduais de segurança” e denuncia a prática do que chama de “necropolítica” — a lógica do extermínio como política pública.

“Não se trata de um conflito armado não intencional, mas de um fenômeno multidimensional que há muito adoece nossa cidade, cancela o sonho de estudantes, impede o tratamento de doentes e rouba a tranquilidade das famílias”, diz o manifesto.

Os signatários defendem que a segurança pública deve ser construída com “etapas planejadas e estruturantes para resultados socialmente justos e de longo prazo”, e não por meio da “rotina brutalizante que sobrecarrega comunidades já castigadas pelo crime e pela precarização”.

O documento também traz uma série de exigências às autoridades, entre elas: 

  • Preservação da vida e valorização dos direitos; 
  • Planejamento intersetorial com o governo federal; 
  • Formação cidadã das forças de segurança; 
  • Uso de inteligência baseada em evidências e 
  • Transparência e controle social nas ações policiais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As instituições alertam ainda que a interrupção de serviços públicos durante operações desse tipo representa violação de direitos fundamentais e descumpre decisões do Supremo Tribunal Federal, como a ADPF das Favelas, que estabelece regras contra a letalidade policial em territórios populares.

“Midiatizar a violência armada não é dar transparência às ações de segurança pública. É espetacularizar a vergonhosa falta de acesso a melhores condições de vida e a prática do extermínio como política”, afirma outro trecho.

Entre os mais de 40 signatários, estão o Conselho Deliberativo da Fiocruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o Instituto Fogo Cruzado, as Redes da Maré, além de movimentos de mães de vítimas da violência e organizações comunitárias de Manguinhos e de outras favelas cariocas.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Mães de mortos questionam operação no Rio: “Arrancaram o braço dele"
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A drone view shows mourners gathering around bodies, the day after a deadly police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil, October 29, 2025. REUTERS/Ricardo Moraes
Operação supera massacre do Carandiru em violações, diz deputada
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 – Os secretários de Polícia Civil, Felipe Curi, de Segurança, Victor Santos e o de Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo Menezes durante coletiva de imprensa sobre a Operação Contenção na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata
Edição:
Sabrina Craide
Operação Contenção Fiocruz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
sada cruzeiro, vôlei
Esportes São Paulo e Belém recebem Mundiais de Clubes de vôlei em dezembro
qua, 29/10/2025 - 19:43
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF adia final de julgamento sobre nomear parentes para cargo político
qua, 29/10/2025 - 19:42
Brasília (DF), 28/10/2025 – Seminário EBC 18 anos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Educação EBC e UnB assinam carta de intenção para parceria institucional
qua, 29/10/2025 - 19:29
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha 26/10/2025 REUTERS/Albert Gea
Esportes Real Madrid busca indenização da Uefa em caso da Superliga
qua, 29/10/2025 - 19:20
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2024 – A diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck fala durante manifestação de familiares e amigos de João Pedro, de 14 anos, morto durante uma operação conjunta da PF e da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em 2020, em ato em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio
qua, 29/10/2025 - 19:12
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ
Justiça STJ suspende operações da Refinaria de Manguinhos, no Rio
qua, 29/10/2025 - 19:05
Ver mais seta para baixo