Direitos Humanos

Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio

Dinheiro foi destinado auxílios como identificação de corpos
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/10/2025 - 19:17
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 – Sepultamento de Ravel Rios uma das vitimas da operação contenção, no cemitério de cemitério de Inhaúma. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Fundo Brasil de Direitos Humanos anunciou, nesta sexta-feira (31), uma doação emergencial para apoiar o acolhimento e a assistência às famílias das pessoas mortas na Operação Contenção nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28).

O recurso inicial de R$ 50 mil será destinado ao programa Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial (IDMJR), que desde terça-feira trabalha no apoio às mães e familiares das vítimas nos processos de reconhecimento e identificação dos corpos, e presta assistência jurídica e psicológica.

Campanha

O Fundo Brasil lançou campanha nacional para captação de recursos que visa ampliar as doações e garantir a continuidade das ações de apoio.

Criado em 2006, o Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação independente e sem fins lucrativos, que tem como missão promover o respeito aos direitos humanos e fortalecer organizações da sociedade civil.

A entidade atua como uma ponte entre doadores e projetos de transformação social, apoiando iniciativas voltadas à justiça racial e de gênero, direitos de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, justiça climática e socioambiental, e combate à violência institucional,  à tortura e ao encarceramento em massa.

A entidade já apoiou mais de 1,8 mil projetos e doou mais de R$96 milhões.

Edição:
Aline Leal
Operação Contenção Fundo Brasil de Direitos Humanos
