logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Lista Suja do trabalho escravo é atualizada e tem 159 empregadores

Entre 2020 e 2025, 1.530 trabalhadores foram resgatados
Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 19:01
Brasília
Mato Grosso. Trabalho escravo. Foto: Wellyngton Souza/Sesp-MT
© Wellyngton Souza/Sesp-MT

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como Lista Suja do trabalho escravo.  A lista passou a contar com 159 nomes, sendo 101 de pessoas físicas e 58 de pessoas jurídicas. De acordo com a pasta, houve aumento de 20% em comparação à lista anterior. 

Entre 2020 e 2025, 1.530 trabalhadores foram resgatados desse tipo de situação.

Os estados com o maior número de infrações foram Minas Gerais (33), São Paulo (19), Mato Grosso do Sul (13) e Bahia (12).

As atividades econômicas com o maior número de empregadores na lista são: criação de bovinos para corte (20 casos), serviços domésticos (15),cultivo de café (9) e a construção civil (8).

"Do total, 16% das inclusões estão relacionadas a atividades econômicas do meio urbano", informa o ministério.

A Lista Suja é publicada semestralmente e tem como "objetivo dar transparência aos resultados das ações fiscais de combate ao trabalho escravo".

Denúncias

A denúncia de trabalho análogo à escravidão pode ser feita pelo Sistema Ipê, plataforma exclusiva para o recebimento. A denúncia pode ser feita pela internet e de forma sigilosa. 

Relacionadas
Alemanha, 30/08/2025 - Sede do grupo Volkswagen em Wolfsburg. Foto: Volkswagen/Divulgação
Condenação da Volks por trabalho escravo é histórica, diz procurador
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
STF valida lei de SP que pune empresas por trabalho escravo
trabalho escravo
Brasil tem 3,4 mil mulheres resgatadas de trabalho escravo em 20 anos
Edição:
Carolina Pimentel
Trabalho Escravo Lista Suja
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Força-tarefa de SP apreende 117 garrafas de bebidas sem comprovação de procedência
Saúde MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado
seg, 06/10/2025 - 20:48
Brasília (DF), 11/10/2024 - Edifício sede da CNI. Foto: CNI/Divulgação
Economia Tarifaço: conversa entre Lula e Trump é "avanço concreto", avalia CNI
seg, 06/10/2025 - 20:35
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Governo de SP quer mudar forma de distribuir recursos para a educação
seg, 06/10/2025 - 20:31
O Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (LACEN) está realizando exames para identificação do novo coronavírus (COVID-19)
Saúde País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol
seg, 06/10/2025 - 20:15
06.10.2025 – Visita e cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
Política Governo entrega quase 3 mil casas em Imperatriz, no Maranhão
seg, 06/10/2025 - 19:55
dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,31 após conversa entre Lula e Trump
seg, 06/10/2025 - 19:39
Ver mais seta para baixo