logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil

Publicação incentiva formação continuada de professores no tema
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 11:03
Brasília
Brasília (DF), 10/06/2025- Trabalho Infantil Foto: CNJ
© CNJ

A cartilha Enfrentamento ao Trabalho Infantil foi divulgada nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). Segundo a pasta, a proposta da publicação é apoiar educadores, gestores e profissionais da educação na promoção de uma cultura de respeito aos direitos da criança e do adolescente.

No comunicado, o MEC destaca que o material reforça a escola como um espaço estratégico de prevenção e de enfrentamento ao trabalho infantil, já que é justamente no ambiente escolar onde diversas situações de vulnerabilidade podem ser identificadas pelos gestores e profissionais.

“Por meio de práticas pedagógicas voltadas à cidadania, à reflexão crítica e à valorização da infância, educadores podem contribuir para a conscientização sobre o tema e para a criação de redes locais de cuidado, com a compreensão de que a escola é parte da rede de proteção do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.”

Entenda

A cartilha propõe ações educativas e formativas que estimulem o debate sobre o tema em sala de aula, integrando o enfrentamento ao trabalho infantil às políticas de educação em direitos humanos. A publicação também incentiva a formação continuada de professores e a produção de materiais pedagógicos contextualizados.

“Com uma abordagem formativa e reflexiva sobre o trabalho infantil, suas causas estruturais e os impactos sociais, econômicos e psicológicos sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes, a publicação ressalta que o enfrentamento dessa violação de direitos exige ações integradas entre a escola, a família, a comunidade e o poder público, de modo a assegurar o cumprimento da legislação brasileira e o direito à educação de qualidade”, reforçou o MEC.

Os temas abordados na cartilha são baseados em marcos legais que orientam o combate ao trabalho infantil, como a Constituição Federal; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

A iniciativa tem a parceria da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e o apoio da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).

Números

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2023 indicam que, à época, o Brasil registrava 1,6 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Em 2022, foram registrados 1,8 milhão de crianças e adolescentes na mesma faixa etária em situação de trabalho infantil.

Relacionadas
Brasília (DF), 11/06/2025 - Combate ao trabalho infantil. Foto: Ministério do trabalho/Divulgação
ONG alerta para alta do trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos
Brasília (DF), 10/06/2025- Trabalho infantil Foto: TRT 3ª Região MG
Brasil tem redução recorde na lista Piores Formas de Trabalho Infantil
Brasília (DF), 11/06/2025 - Combate ao trabalho infantil. Foto: Ministério do trabalho/Divulgação
Trabalho infantil no país cai 21,4% em oito anos, mostra IBGE
Edição:
Aécio Amado
MEC Trabalho Infantil Cartilha ECA Crianças
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Inflação medida pelo INPC registra 0,52% em setembro
qui, 09/10/2025 - 11:39
Brasília (DF), 01/08/2025 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa da entrega simultânea de 1.876 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Casa, em cerimônia virtual no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mais de 12 mil favelas passam a ter CEP
qui, 09/10/2025 - 11:38
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Itamraty confirma reunião de chanceleres do Brasil e dos EUA, em breve
qui, 09/10/2025 - 11:36
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Rubio faz contato com chanceler brasileiro para tratar de tarifaço
qui, 09/10/2025 - 11:21
Brasília (DF), 10/06/2025- Trabalho Infantil Foto: CNJ
Direitos Humanos MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil
qui, 09/10/2025 - 11:03
**NO LIBRI** Italy, Rome, Vatican, 2025/10/9 Pope Leo XIV receives in private audience Participants of the MINDS International Association Conference at the Vatican Photograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo (Photo by VATICAN MEDIA / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)No Use United Kingdom. No Use Italy.
Internacional Notícias devem ser antídoto contra "informação lixo", defende Leão XIV
qui, 09/10/2025 - 10:15
Ver mais seta para baixo