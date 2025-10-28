logo ebc
Direitos Humanos

Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo celebra defesa da democracia

Programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, recebe menção honrosa
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 07:10
 - Atualizado em 28/10/2025 - 06:45
São Paulo
São Paulo (SP), 27/10/2025 - 47º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, no TUCA - PUC/SP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

No marco dos 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos agraciou na noite dessa segunda-feira (27), na 47ª edição da premiação, reportagens focadas na defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social.

O evento teve início com a exibição de imagens do ato ecumênico, realizado na noite do último sábado (25), na Catedral da Sé, no centro da capital paulista. O evento marcou os 50 anos da morte do jornalista e da cerimônia inter-religiosa de 1975, realizada na mesma catedral, que desafiou o regime militar e reuniu cerca de 8 mil pessoas.

Telões no teatro Tucarena, o teatro de arena da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUS-SP), onde a premiação ocorre tradicionalmente, exibiram também a gravação do pedido de perdão da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, aos mortos, desaparecidos e torturados do regime militar, estendendo o gesto aos familiares, durante o ato da Sé..

“Neste ano, a cerimônia adquire um significado ainda mais profundo. São 50 anos do assassinato de Vladimir Herzog, o meu pai, no quartel do DOI-Codi [Departamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna, ligado ao Exército Brasileiro]. Meio século depois, o Brasil segue aprendendo, dia após dia, que não há futuro sem memória, democracia sólida sem justiça, liberdade possível sem a coragem de enfrentar as verdades mais duras da nossa história”, disse o filho de Herzog, Ivo.

“O nome do meu pai tornou-se sinônimo de resistência e esse prêmio que carrega e embala a sua memória é um tributo vivo a todos que não se calam, muitas vezes sacrificando suas próprias vidas”, acrescentou.

Extraordinariamente, nesta edição do prêmio, a comissão organizadora instituiu nova categoria para reconhecer produções focadas na defesa da democracia, com o objetivo destacar pautas que tratam da política nacional, de ataques ao Estado Democrático de Direito e formas com que as instituições brasileiras, em todas as esferas, estão atuando na defesa de democracia.

Na nova categoria, foram agraciadas como vencedoras as reportagens Os kids pretos: O papel da elite de combate do Exército nas maquinações golpistas, do jornalista Allan de Abreu, publicada na Revista Piauí; e o documentário 8/1 – A democracia resiste, de Henrique Picarelli e equipe, transmitido pela GloboNews. Todos os conteúdos agraciados podem ser acessados no site da premiação

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), recebeu menção honrosa na categoria “Produção Jornalística em Vídeo”. O episódio "Mães de Luta" aborda a busca por justiça, memória e reparação pelas mulheres que perderam filhos, irmãos, sobrinhos ou netos em casos de violência policial. 

São Paulo (SP), 27/10/2025 - Equipe da TV Brasil recebe Menção Honrosa no 47º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, no TUCA - PUC/SP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Equipe da TV Brasil recebe Menção Honrosa no 47º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos - Foto Paulo Pinto/Agência Brasil

Confira todos os premiados na 47ª edição do prêmio:

Categoria Arte

Vencedor: Diogo Braga

“Racismo Ambiental: A outra emergência”

Defensoria Pública do Estado do Ceará | Fortaleza/CE

Fotografia

Vencedora: Márcia Foletto

“Antes Que Ela Veja”

Jornal O Globo | Rio de Janeiro/RJ

Áudio

Vencedor: Vinicius Sassine e equipe

Raphael Concli, Daniel Castro, Gustavo Simon, Magê Flores

“Dois Mundos” – 1º episódio

Folha de S. Paulo | Belém/PA

Menção Honrosa: Igor Mello e equipe

Juliana Dal Piva, Cristiano Botafogo, Camila Mercatelli, Paula Villar, Gabriela Varella, Elenilce Bottari, Eder Ribeiro, Fred Lopes, Stela Nesrine, Amon Medrado – Trilhas sonoras, João Brizzi

“Projeto de Poder” – 4º episódio

ICL Notícias | Rio de Janeiro/RJ

Multimídia

Vencedor: Artur Rodrigues e equipe

Renan Porto, Fabio Leite, Rodrigo Freitas, Lilian Tahan, Otto Valle, Márcia Delgado, Olivia Meireles, Érica Montenegro, Juliana Garcês, Gui Primola, Lygia Lyra, Gabriel Lucas, Michael Melo, Italo Ridney, Caio Sales, Saulo Marques

“A Política da Bala”

Metrópoles | São Paulo/SP

Menção honrosa: Daniel Camargos e equipe

Fernando Martinho, Diego Junqueira, Paula Bianchi, Bruna Damin, Débora de Maio, Beatriz Vitória, Carlos Juliano Barros

“Ogronegócio: milícia e golpismo na Amazônia”

Repórter Brasil | Belo Horizonte/MG

Texto

Vencedora: Isabel Harari e equipe

Carlos Juliano Barros

“Trabalho infantil na indústria tech”

Repórter Brasil | São Paulo/SP

Menção honrosa: Angélica Santa Cruz

“Sorriso: Uma Biografia / Como uma mulher risonha e sem palavras virou um fato social total”

revista piauí | São Paulo/SP

Vídeo

Vencedora: Iolanda Depizzol, Nina Fideles e equipe

Vitor Shimomura, Camila Aguiar, Beatriz Drague Ramos, Gabriela Moncau, Gabriela Peres, Marco Antônio Vieira, Mãos Tagarelas, Isabela Gaia, Tatiana Solimeo, Cibele Lima, Carolina Apple, Monyse Ravena, Bruno Amorim, Igor Dutra, Jéssica Antunes

“Território em Fluxo”

Brasil de Fato | São Paulo/SP

Menção honrosa: Ana Passos e equipe

Vitor Gagliardo, Gabriel Penchel, Marcio de Andrade, Eric Gusmão, Caroline Ramos, Aleixo Leite, Wagner Maia, Maurício Azevedo

Mães de luta

TV Brasil – EBC | Rio de Janeiro/RJ

Livro-reportagem

Vencedor: Sérgio Ramalho

“Decaído”

Matrix Editora | Rio de Janeiro/RJ

Categoria Extra – Defesa da Democracia

Allan de Abreu

Os kids pretos: O papel da elite de combate do Exército nas maquinações golpistas

revista piauí

Henrique Picarelli e equipe

8/1 – A democracia resiste

GloboNews

