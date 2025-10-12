logo ebc
Direitos Humanos

Rio lança benefício para famílias em extrema vulnerabilidade social

Cartão é voltado para famílias com crianças de até 4 anos de idade
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 16:21
Rio de Janeiro
A prefeitura do Rio de Janeiro lançou neste domingo (12), Dia das Crianças, o cartão Primeira Infância Carioca, na Vila Olímpica da Maré, zona norte da capital. O programa de transferência de renda alimentar é voltado para famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.

O benefício funcionará como um cartão-alimentação no valor de R$ 200 mensais, entregue diretamente a famílias com crianças de até 4 anos de idade. A iniciativa vai alcançar 30 mil famílias, com investimento anual de mais de R$ 70 milhões.

O cartão é parte do programa Pequenos Cariocas, uma rede de proteção multidisciplinar para cuidar do desenvolvimento integral das crianças em vulnerabilidade social na cidade do Rio de Janeiro. O programa reúne ações e serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e proteção contra a violência, que permitem às crianças acesso a cuidados básicos desde os primeiros anos de vida.

O prefeito Eduardo Paes destacou a importância das políticas públicas voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade na primeira infância. “Os estudiosos dizem que essa fase da pré-escola é a mais importante na vida das nossas crianças. É nesse momento que vão se formando as condições para que a criança lá na frente possa ter um futuro com mais oportunidades", destacou o prefeito. 

Paes explicou que a prefeitura observou as famílias que estão na base oficial de dados do governo federal. "As famílias cariocas que não estão no Bolsa Família, com crianças de 0 a 4 anos, recebem esse benefício".

As famílias selecionadas para receber o Cartão da Primeira Infância Carioca precisam atender aos seguintes critérios: estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), não receber o Bolsa Família, ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa e crianças de 0 a 4 anos. Não será necessário realizar inscrição para receber o benefício. A seleção foi feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) a partir dos dados do CadÚnico, o que garante agilidade e precisão na identificação do público-alvo.

As famílias serão informadas por mensagem de WhatsApp  sobre data, local e horário para retirada do cartão-alimentação, que poderá ser utilizado em mais de 1,5 mil estabelecimentos credenciados na cidade. Após o recebimento, será necessário realizar o desbloqueio do cartão no aplicativo da empresa responsável. A recarga do valor será feita mensalmente.

Por meio do site Carioca Digital, as famílias também podem consultar se estão entre as beneficiadas, informando apenas o número do CPF.

