logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Trabalhadora doméstica é resgatada em condição análoga à escravidão 

Empregada tem 79 anos e trabalhava há 50 anos para a mesma família
Priscila Thereso - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 21/10/2025 - 14:01
Rio de Janeiro
14/06/2023 Brasília (DF) - Lar dos velhinhos - Dia 15/06/2023, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. Foto Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma idosa de 79 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão no Rio de Janeiro. Ela trabalhava como doméstica há mais de 50 anos para a mesma família em Padre Miguel, bairro da Zona Oeste carioca, sem registro em carteira ou direitos trabalhistas. 

O resgate, realizado na primeira semana de outubro, foi coordenado por uma equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal.

Segundo a equipe de fiscalização, a idosa exercia a função de empregada doméstica e cuidava de uma senhora com mais de 100 anos de idade. O relatório da equipe indica que a trabalhadora fazia uso de medicação para arritmia cardíaca e dormia no mesmo quarto da empregadora, o que evidencia que os cuidados prestados eram contínuos e ininterruptos, sem qualquer tipo de folga. 

A auditoria calculou em cerca de R$ 60 mil as verbas rescisórias devidas à mulher e determinou o registro retroativo do vínculo, além do recolhimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Após décadas de isolamento e privação de direitos, ela foi acolhida por familiares e passou a receber acompanhamento. O Ministério Público do Trabalho firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com os empregadores, em que determina a regularização das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Também determinou o pagamento de um salário vitalício à vítima. A Polícia Federal segue investigando.

Casos de trabalho análogo à escravidão podem ser denunciados de forma anônima e segura por meio de uma plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Disque 100.

>> Ouça na Radioagência Nacional:


Assista reportagem da TV Brasil sobre o caso

 

Relacionadas
Mato Grosso. Trabalho escravo. Foto: Wellyngton Souza/Sesp-MT
Lista Suja do trabalho escravo é atualizada e tem 159 empregadores
Brasília (DF), 31/07/2025 - Barraco abrigando pessoas em situação de escravidão. Foto: Arquivo/MTE
Trabalhador é resgatado de situação análoga à escravidão em Minas
Edição:
Vitoria Elizabeth / Sabrina Craide
trabalho análogo à escravidão trabalhadora doméstica Ministério do Trabalho Ministério Público do Trabalho Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Referentes ao período de 2006 a 2015, os dados tornam o Brasil o sétimo da América do Sul no quesito taxa de gravidez adolescente
Saúde Gravidez na adolescência deve ser debatida nas igrejas, diz ministro
ter, 21/10/2025 - 15:53
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Agência Brasil e jornalistas da EBC recebem prêmio na área de economia
ter, 21/10/2025 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Sala de laboratório. Foto: Ilum/Divulgação
Educação Faculdade pública em SP seleciona alunos para carreira científica
ter, 21/10/2025 - 14:38
Brasília (DF), 21/10/2025 - Sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF reabre sessão que pode condenar réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 14:23
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral PC-SP cumpre mandados em postos ligados a organizações criminosas
ter, 21/10/2025 - 14:22
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação
ter, 21/10/2025 - 14:11
Ver mais seta para baixo