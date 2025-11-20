logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

20 de novembro: saiba a origem da data e quem foi Zumbi dos Palmares

Feriado nacional, data lembra o líder do maior quilombo do país
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 11:58
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 20/11/2024 - Rio celebra dia Nacional da Consciência Negra no Monumento Zumbi dos Palmares, na região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Nesta quinta-feira, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. Feriado nacional desde 2024, a data remete à morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, assassinado em 1695. O local foi um dos maiores quilombos do Brasil durante o período colonial, símbolo de resistência contra a escravização negra no país.  

Antes de ser feriado nacional, a data era oficial apenas em alguns estados, como Rio de Janeiro, Alagoas e São Paulo - e em mais de 1,2 mil cidades por meio de leis municipais e estaduais.  

O reconhecimento do Dia de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro como feriado levou décadas.  A preferência pela data se manifesta pela primeira vez em 1971, em plena ditadura militar, e partiu de um grupo de estudantes e militantes negros de Porto Alegre (RS). Eles não achavam adequadas as celebrações em torno do 13 de maio, dia da assinatura da abolição da escravatura pela princesa Isabel, princesa imperial regente - que formalmente pôs fim a cerca de 350 anos de escravidão negra no Brasil. 

O coletivo de rapazes negros, formado em julho daquele ano, depois se denominou Grupo Palmares e era composto por Oliveira Ferreira da Silveira, Ilmo Silva, Vilmar Nunes e Antônio Carlos Cortes.  

Quem foi Zumbi? 

Palmares surgiu a partir da reunião de negros fugidos da escravidão nos engenhos de açúcar da Zona da Mata nordestina, em torno do ano de 1600. Eles se estabeleceram na Serra da Barriga, onde hoje está o município de União dos Palmares (AL). Ali, devido às condições de difícil acesso, puderam organizar-se em uma comunidade que, estima-se, chegou a reunir mais de 30 mil pessoas. 

Ao longo do século 17, Palmares resistiu a investidas militares dos portugueses e de holandeses - que dominaram parte do Nordeste de 1630 a 1654. O quilombo era composto por várias aldeias, de nomes africanos, como Aqualtene, Dombrabanga, Zumbi e Andalaquituche, indígenas, como Subupira, ou Tabocas, e portugueses, como Amaro.   

Zumbi nasceu livre, em Palmares, provavelmente em 1655. Segundo historiadores, seria descendente do povo imbamgala ou jaga, de Angola. Ainda na infância, durante uma das tentativas de destruição do quilombo, ele foi raptado por soldados portugueses e teria sido dado a um padre, que o batizou de Francisco e ensinou-lhe português e latim. Com 15 anos, Francisco foge, retorna a Palmares e adota o nome de Zumbi.  

Aos 25 anos, tornou-se líder do quilombo e passou a comandar a resistência aos constantes ataques portugueses. Em 1694,  os portugueses invadem o principal núcleo de resistência, a Aldeia do Macaco. Ferido, Zumbi foge. Resistiu na mata por mais de um ano, atacando aldeias portuguesas. Em 20 de novembro do ano seguinte,  Zumbi é localizado pelas tropas portuguesas, morto e esquartejado. 

Relacionadas
Brasília (DF) 22/08/2025 - O presidente da Fundação, João Jorge Rodrigues, participa de cerimônia de celabração de 37 anos da Fundação dos Palmares. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Palmares fala em avanços, mas alerta para racismo sistêmico no país
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Igualdade racial ainda é cenário distante, avaliam ativistas negras
Brasília (DF), 12/06/2012 - Lixão da Estrutural. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Jovens identificam que racismo é marcador das desigualdades no DF
Edição:
Amanda Cieglinski
20 de Novembro Novembro Negro Zumbi dos Palmares Dia da Consciência Negra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
qui, 20/11/2025 - 12:01
Rio de Janeiro (RJ), 20/11/2024 - Rio celebra dia Nacional da Consciência Negra no Monumento Zumbi dos Palmares, na região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos 20 de novembro: saiba a origem da data e quem foi Zumbi dos Palmares
qui, 20/11/2025 - 11:58
Rio de Janeiro (RJ), 05/06/2024 – Trilha guiada pelo biólogo Marcus Nadruz, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Dia da Consciência Negra: Jardim Botânico do Rio tem programa especial
qui, 20/11/2025 - 11:31
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Internacional Trump assina projeto de lei para liberar arquivos de Epstein
qui, 20/11/2025 - 11:11
Felipe Massa perto de tribunal no Reino Unido que julga sua ação contra F1, FIA e Ecclestone. REUTERS/Isabel Infantes
Esportes Parte de processo de Massa no Reino Unido contra F1 pode continuar
qui, 20/11/2025 - 10:55
Rio de Janeiro (RJ), 01/11/2025 – Parente das vitimas da operação contenção chegando ao Instituto médico legal (IML) pra fazerem reconhecimento dos corpos. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Dia da Consciência Negra deve refletir sobre operações policiais
qui, 20/11/2025 - 10:27
Ver mais seta para baixo