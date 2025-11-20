logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país

Levantamento analisou 4,8 mil decisões jurídicas de 2025
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 14:11
Belém
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O ambiente de trabalho é o principal lugar onde ocorrem denúncias de racismo e injúria racial no Brasil em 2025. Um levantamento da plataforma Jusbrasil, que organiza informações legais do país, analisou 4.838 decisões publicadas no período de janeiro a outubro e identificou que 30% delas (1.407) envolvem episódios ocorridos no local de trabalho.

Em 1.113 casos, havia vínculo direto entre empregadores e empregados, ficando atrás apenas das agressões cometidas por desconhecidos, que somaram 1.291 decisões.

“Quando analisamos dados jurídicos públicos de temas relevantes podemos contribuir para ampliar o debate e pautar políticas públicas necessárias para enfrentar problemas sociais como o racismo”, diz Cecília Veloso, uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo.

Os dados mostram ainda que os espaços públicos aparecem como o segundo ambiente com mais ocorrências (974), seguidos por estabelecimentos comerciais, que registraram 805 decisões no período analisado.

O levantamento revela que 39,5% das decisões resultaram em condenações na esfera criminal, somando 1.910 casos. A análise foi realizada a partir da base de 7 bilhões de documentos jurídicos públicos.

O estudo utilizou inteligência artificial para tratar palavras-chave, acompanhada por especialistas em informação jurídica. Para a empresa, o acesso a informações estruturadas é fundamental para orientar debates sociais e institucionais sobre discriminação racial e injúria no país.

Os números reforçam a dimensão do problema no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 mostra que, em 2024, foram registrados 18,2 mil casos de injúria racial e 18.923 de racismo.

No âmbito legislativo, a Câmara dos Deputados aprovou, em abril de 2025, projeto que aumenta a pena para injúria racial quando o crime é cometido contra mulheres ou idosos. Entre os 1.407 episódios em ambientes de trabalho, 554 vítimas são mulheres, 239 são homens e, em 613 casos, o gênero não pôde ser identificado apenas pela leitura da decisão.

Pelo projeto aprovado, a pena – atualmente de dois a cinco anos, mais multa – poderá ser aumentada de um a dois terços se o crime for cometido contra mulheres ou idosos.

Os dados reunidos, segundo as pesquisadoras, reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para enfrentar práticas discriminatórias em ambientes profissionais e outros espaços de convivência no país. A divulgação da pesquisa dialoga com esse esforço e os atos em defesa da população afrodescendente no Brasil, que ganham destaque neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Relacionadas
Brasília (DF), 12/06/2012 - Lixão da Estrutural. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Jovens identificam que racismo é marcador das desigualdades no DF
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Igualdade racial ainda é cenário distante, avaliam ativistas negras
Brasília (DF) 22/08/2025 - O presidente da Fundação, João Jorge Rodrigues, participa de cerimônia de celabração de 37 anos da Fundação dos Palmares. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Palmares fala em avanços, mas alerta para racismo sistêmico no país
Edição:
Juliana Andrade
racismo igualdade racial Dia da Consciência Negra Judiciário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol
qui, 20/11/2025 - 14:54
Brasília (DF), 20/05/2025 - O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Messias diz que recebe com honra indicação ao STF
qui, 20/11/2025 - 14:46
BELÉM - 20/11/2025 -Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Reprodução de vídeo.
Meio Ambiente Incêndio atinge parte do pavilhão da COP30, em Belém
qui, 20/11/2025 - 14:35
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país
qui, 20/11/2025 - 14:11
Brasília (DF), 01/07/2025 - o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Justiça Lula indica Messias para vaga de Barroso no STF
qui, 20/11/2025 - 13:21
Carol Solberg e Rebecca avançam às quartas do Mundial de Vôlei de praia 2025
Esportes Três duplas brasileiras vão às quartas do Mundial de vôlei de praia
qui, 20/11/2025 - 13:12
Ver mais seta para baixo