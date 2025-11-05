Daniela Mercury será a atração principal da 30ª Parada LGBTI+ do Rio

Evento está marcado para o dia 23, com concentração a partir das 9h

A cantora Daniela Mercury será a atração principal da Parada LGBTI+ do Rio de Janeiro, que celebrará sua 30ª edição no próximo dia 23, na Praia de Copacabana, com concentração no Posto 5, a partir das 9h, e início previsto para as 11h. A cantora baiana se apresentará no trio elétrico do aplicativo de relacionamentos Grindr, um dos patrocinadores da manifestação.

Mais antiga do Brasil, a Parada LGBTI+ do Rio vai às ruas neste ano propondo uma reflexão sobre passado, presente e futuro do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais. O tema deste ano é “30 anos fazendo história: das primeiras lutas pelo direito de existir à construção de futuros sustentáveis”.

Presidente do Grupo Arco-Íris, que organiza o evento desde 1995, Cláudio Nascimento afirma que celebrar 30 anos da parada é motivo de muito orgulho.

"Olhamos para trás e vemos quantas conquistas foram possíveis graças à mobilização e à coragem de tantas pessoas que abriram caminho. Mas também sabemos que ainda há muito a ser feito. Seguimos firmes na luta por igualdade, segurança, políticas públicas e respeito. O orgulho é também um ato de resistência e esperança no futuro que queremos construir”, comemora ele, que é também coordenador-geral do evento.

No mesmo trio, vão se apresentar artistas que representam diferentes vivências dentro da comunidade LGTBI+: Aretuza Lovi, Romero Ferro, Traemme, Kako e Eddylene Água Suja. Também foram anunciados os DJs Thales Sabino (disco e tribal), Vini Benincasa + Paranoia (pop e funk em B2B exclusivo) e Clementaum (bate-leque).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além do aplicativo, patrocinam a parada o governo fluminense, por meio do Programa Rio Sem LGBTIfobia e da Secretaria de Estado de Assistência Social, e a prefeitura do Rio de Janeiro. Também apoiam a manifestação a Rádio FM O Dia, o Visit Rio e a RioTur. A organização conta com cooperação técnica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).