Direitos Humanos

Gleisi divulga apoio a presidenta do México, alvo de assédio

Ministra brasileira classificou ato como "revoltante"
Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 17:33
Brasília
Brasília (DF) 18/03/2025 A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, durante assinatura do Projeto de Lei que prevê Isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (foto), divulgou mensagem de apoio nesta quarta-feira (5) a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, alvo de assédio sexual.

"Triste ver o assédio sofrido pela presidenta do México, Claudia Sheinbaum. O que ela sofreu é revoltante e mostra que nenhuma mulher, nem mesmo quem ocupa o mais alto cargo de um país, está livre de assédio. Seguimos juntas enfrentando o machismo e a misoginia até que todas as mulheres sejam respeitadas. Nossa solidariedade, presidenta Claudia!", disse a ministra, em postagem nas redes sociais. 

Claudia Sheinbaum sofreu assédio sexual enquanto caminhava e cumprimentava cidadãos, nesta terça-feira (4), no centro histórico da Cidade do México, a poucos metros do Palácio Nacional.

Imagens em vídeo que circulam na internet mostram o momento em que um homem se aproximou da presidente e a tocou, tentando beijá-la no pescoço, sem o seu consentimento.

Aparentemente embriagado, o homem foi detido pela equipe de segurança de Claudia Sheinbaum que, conforme mostram vídeos, aparentava estar tensa após o incidente. O assediador foi identificado como Uriel Rivera Martínez.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum 3 de novembro de 2025 REUTERS/Henry Romero
Edição:
Carolina Pimentel
Gleisi Hoffmann Claudia Sheinbaum México
