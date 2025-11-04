logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Governos do RJ e federal discutem formas de reduzir entrada de armas

Encontro inicia Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 17:48
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, e o secretário nacional de segurança pública, Mário Sarrubbo, discutiram nesta terça-feira (4), na capital fluminense, formas de reduzir a entrada de armas no estado e fortalecer a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Fico), que passará a contar com novos analistas para ampliar sua capacidade operacional.

O encontro marcou a primeira reunião presencial do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, que vai coordenar ações integradas entre as forças de segurança estaduais e federais para enfrentar facções que atuam em diferentes regiões do país.

A reunião ocorreu uma semana após a Operação Contenção, que se tornou a mais letal da história do estado, com 121 mortos, sendo 117 civis e quatro policiais. A ação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, também efetuou 113 prisões, sendo 93 em flagrante e 20 por cumprimento de mandados.

As reuniões do escritório emergencial seguirão ocorrendo de forma virtual duas vezes por semana, garantindo acompanhamento constante e transparência na execução das ações conjuntas.

“Tratamos de temas essenciais para o Rio de Janeiro e já temos outras reuniões programadas para os próximos dias. Foi criado um grupo técnico para garantir que todas as ações e entregas ocorram de forma ágil e eficiente. Foi um encontro muito produtivo”, avaliou o secretário do Rio de Janeiro, Victor dos Santos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, falou da importância de uma resposta articulada entre os estados.

“A entrada de armas no Rio de Janeiro vem de vários pontos do país e do exterior, portanto, é necessário o envolvimento de toda a nação. Vamos chamar o Brasil para este diálogo. Tenho certeza de que teremos respostas eficientes e desestruturantes para a criminalidade”, afirmou.

Também foram debatidos mecanismos de financiamento para futuras operações integradas e o avanço do Plano de Retomada de Território, que busca restabelecer a presença do Estado em áreas dominadas por facções criminosas, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O Rio pode vencer batalhas sozinho, mas não a guerra. O enfrentamento ao crime organizado precisa ser nacional, porque esses grupos atuam em todo o país. Essa parceria entre o estado e o governo federal é fundamental para enfraquecer essas organizações e proteger a população”, afirmou na quarta-feira passada (29) o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, quando anunciou a criação do escritório ao lado do ministro da justiça e segurança pública, Ricardo Lewandowski.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Lula classifica Operação Contenção, no RJ, como "desastrosa"
Brasília (DF), 31/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura do Projeto de Lei Antifacção, elaborado pelo Governo do Brasil, no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores
Edição:
Vinicius Lisboa
Operação Contenção secretário nacional de Segurança Pública Ministério da Justiça Governo do Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Relação com professor ajuda aluno na construção de propósito de vida
ter, 04/11/2025 - 19:01
Brasília (DF) 15/02/2024 - Justiça designa interventor para presídio federal de Mossoró Interventor assume interinamente o comando da Penitenciária Federal de Mossoró/RN após fuga de dois detentos e a saída do diretor anterior Foto: Depen/Divulgação
Justiça Sete líderes do Comando Vermelho vão para prisões federais
ter, 04/11/2025 - 18:41
São Paulo (SP), 04/11/2025 - Pessoas participam de ato anual em homenagem a Carlos Marighella. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato lembra os 56 anos da morte de Carlos Marighella
ter, 04/11/2025 - 18:32
Logo da Agência Brasil
Internacional Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região
ter, 04/11/2025 - 17:49
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Governos do RJ e federal discutem formas de reduzir entrada de armas
ter, 04/11/2025 - 17:48
Belém (PA) - Imagem área do Porto de Belém no Pará. Foto: SETUR/GOV PA
Política Lula sanciona lei que transfere capital para Belém temporariamente  
ter, 04/11/2025 - 17:47
Ver mais seta para baixo