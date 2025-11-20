logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Lula assina 28 decretos para regularizar territórios de quilombolas

Medida abrange territórios em 14 estados
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 16:36
Brasília
Brasília - 20.11.2025 - Dia da Consciência Negra Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, durante assinatura de decretos de terras e investimento em Áreas Quilombolas em alusão ao Dia da Consciência Negra. Com a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 28 decretos para regularização de territórios quilombolas localizados em 14 estados. O ato de assinatura foi realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília, e marca o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20).

Os decretos declaram que são de interesse social os imóveis rurais localizados em territórios quilombolas. 

A medida vai permitir desapropriação das propriedades pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o pagamento de indenizações aos proprietários. Após essas etapas, os quilombolas vão receber a titulação de posse definitiva das áreas.

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente disse que o país está ampliando as políticas públicas que chegam aos territórios e às comunidades quilombolas. 

“Hoje, dia 20 de novembro, o Brasil reafirma que a igualdade racial é memória, reparação e um projeto de futuro. Essa data, marcada pela luta de Zumbi dos Palmares e pela resistência do povo negro, lembra que democracia forte se constrói com direitos garantidos e oportunidades reais para todas e todos”, escreveu. 

A ministra Igualdade Racial, Anielle Franco, disse que os decretos vão beneficiar 5,2 mil famílias e 31 comunidades. Segundo a ministra, Lula já assinou 60 decretos no atual mandato.

“Esses decretos são o passo anterior à titulação. Hoje, a gente tem um recorde de decretos assinados. O último número que nós tínhamos, de 50, foi no mandato da presidenta Dilma. E hoje, o presidente Lula se torna o presidente que mais assinou decretos na história do país”, afirmou a ministra.

Decretos

Os decretos serão aplicados em propriedades rurais de 14 estados: Bahia (6); Ceará (3); Sergipe (3); Goiás (2); Rio Grande do Sul (2); Maranhão (1); Paraíba (1); Rio de Janeiro (1); Santa Catarina (1); São Paulo (1); Mato Grosso do Sul (1) e Alagoas (1).

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 20/11/2024 - Rio celebra dia Nacional da Consciência Negra no Monumento Zumbi dos Palmares, na região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
20 de novembro: saiba a origem da data e quem foi Zumbi dos Palmares
Rio de Janeiro (RJ), 01/11/2025 – Parente das vitimas da operação contenção chegando ao Instituto médico legal (IML) pra fazerem reconhecimento dos corpos. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Dia da Consciência Negra deve refletir sobre operações policiais
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país
Edição:
Amanda Cieglinski
Quilombola Dia da Consciência Negra Anielle Franco Lula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pessoas caminham pela Times Square em Nova York
Internacional Taxa de desemprego nos EUA sobe para 4,4% em setembro
qui, 20/11/2025 - 17:20
São Paulo (SP), 20/11/2025 - XXII Marcha da Consciência Negra na avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Consciência Negra: ato na Avenida Paulista reúne militância e cultura
qui, 20/11/2025 - 17:14
Colheita de soja, grãos de soja
Internacional China deixa de comprar soja dos EUA e Brasil vende 29% a mais ao país
qui, 20/11/2025 - 17:01
Rio de Janeiro (RJ), 20/11/2025 – Cortejo da Tia Ciata em comemoração do Dia da Consciência Negra percorre ruas do centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Dia da Consciência Negra no Rio marca incentivo à “economia preta”
qui, 20/11/2025 - 16:37
Brasília - 20.11.2025 - Dia da Consciência Negra Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, durante assinatura de decretos de terras e investimento em Áreas Quilombolas em alusão ao Dia da Consciência Negra. Com a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Direitos Humanos Lula assina 28 decretos para regularizar territórios de quilombolas
qui, 20/11/2025 - 16:36
Imagem de riacho com falta de saneamento básico e uma criança passando em favela do Complexo da Maré
Direitos Humanos Unicef: mais de 400 milhões de criança vivem em privação severa
qui, 20/11/2025 - 15:18
Ver mais seta para baixo