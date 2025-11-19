logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Mapa mostra programação da Consciência Negra em todo país; confira

Ferramenta é colaborativa e está aberta para participação
Agência Brasil
Publicado em 19/11/2025 - 15:19
Brasília
Brasilia 19/11/2025 - Brasil pela Igualdade Racial 2025. Google Maps
© Google Maps

Mapa da Igualdade Racial, lançado no início deste mês, reúne eventos e ações por todo o país que tenham relação com o Novembro Negro. Organizado pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), a ação tem como objetivo ampliar a visibilidade das atividades que valorizam o legado e as lutas da população negra e funciona de forma colaborativa.  

Organizadores de eventos podem cadastras suas iniciativas por meio de um formulário disponibilizado pelo ministério .  

Ao clicar nos ícones, o mapa mostra informações detalhadas das ações, incluindo os responsáveis pela organização juntamente com data, local e horário. Cada ação será identificada por um pin, com destaque para aquelas conectadas com a conservação do meio ambiente e a COP30, que promovam a justiça racial ambiental. 

 

Relacionadas
Rio de Janeiro(RJ), 19/11/2024 - Conceição Evaristo e Jeferson Tenório na Flup 2024. Foto: Flup/Divulgação
Festa Literária das Periferias celebra pensadores negros no Rio
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
EBC lança programação especial para a Semana da Consciência Negra
Edição:
Amanda Cieglinski
Novembro Negro Consciência Negra Ministério da Igualdade Racial MIR Mapa da Igualdade Racial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Roger Federer no Masters de Xangai 10/10/2025 REUTERS/Go Nakamura
Esportes Roger Federer entrará para o Hall da Fama Internacional do Tênis
qua, 19/11/2025 - 15:32
Brasilia 19/11/2025 - Logo G20 Africa do Sul. Logo G20
Economia G20 deve aprovar texto sobre minerais críticos
qua, 19/11/2025 - 15:26
Brasilia 19/11/2025 - Brasil pela Igualdade Racial 2025. Google Maps
Direitos Humanos Mapa mostra programação da Consciência Negra em todo país; confira
qua, 19/11/2025 - 15:19
Logo da Agência Brasil
Economia Fim do Master: trabalhadores e 12 milhões de clientes serão afetados
qua, 19/11/2025 - 14:28
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois convidados. Os depoimentos colaboram com as investigações em andamento sobre o avanço do crime organizado no país. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: relator da CPICRIME, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política PF não perderá recursos com PL Antifacção, diz relator no Senado
qua, 19/11/2025 - 14:15
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde OMS: 840 milhões de mulheres no mundo foram alvo de violência
qua, 19/11/2025 - 13:51
Ver mais seta para baixo