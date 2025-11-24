logo ebc
Direitos Humanos

Marcha: comunicadoras negras discutem enfrentamento à violência online

Evento ocorre na tarde desta segunda, na Universidade de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 24/11/2025 - 07:51
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Comunicadoras, pesquisadoras e líderes de diferentes países estarão reunidas, nesta segunda-feira (24), para discutir estratégias de segurança digital e de enfrentamento à violência online contra mulheres negras, indígenas e latino-americanas. 

Como parte da programação oficial da Marcha das Mulheres Negras 2025, a Rede de Jornalistas Pretos (Rede JP) e a Universidade de Brasília (UnB) promovem o painel Resistir é Comunicar: Gênero, Desinformação e Violência Digital. 

A atividade marca também o lançamento da Cartilha Repcone sobre Proteção Digital, um material inédito que compila orientações práticas de prevenção e apoio, produzido pela Rede de Proteção Digital a Comunicadoras Negras (Repcone).

"É uma honra para nós podermos estar promovendo esse evento, promovendo esse lançamento da nossa cartilha da nossa Rede de Proteção Digital a Comunicadoras Negras e poder proporcionar esses espaços para debate para conversas e principalmente para troca de conhecimento sobre profissionais e sobre ativistas e comunicadoras tão importantes para o nosso país e para o mundo, mulheres negras especiais", diz a coordenadora geral da Rede Jornalistas Pretos, Marcelle Chagas. 

O encontro ocorre na Faculdade de Comunicação da UnB, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sala 13, às 15h. A entrada para o evento é gratuita, mas exige registro prévio através de formulário online

O evento é uma iniciativa conjunta da Rede JP e Repcone, com o apoio da Mozilla Foundation e da Rede de Jornalistas Afro-latinos, além de contar com a coorganização da Universidade de Brasília e do programa Vozes da Rede. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também é parceira. 

 

Edição:
Denise Griesinger
Marcha das Mulheres Negras comunicadoras Rede de Jornalistas Pretos Rede de Proteção Digital a Comunicadoras Negras
