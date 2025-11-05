logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Projeto qualifica mototaxistas de favelas do Rio para atuar no turismo

Turma com 100 moradores se forma nesta quarta, no Rio de Janeiro
Alice Rodrigues*
Publicado em 05/11/2025 - 12:34
Rio de Janeiro
Vidigal é um bairro da Zona Sul do município do Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Com foco em qualificar moradores e mototaxistas de favelas como condutores turísticos, a plataforma Na Favela Turismo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) formam nesta quarta-feira (5) 100 novos profissionais para atuar em comunidades da zona sul do Rio. As comunidades atendidas são Rocinha, Cantagalo, Pavão-Pavãozinho e Vidigal. 

O projeto também conta com apoio da Secretaria Estadual de Turismo do Rio e busca fortalecer o setor por meio do turismo de base comunitária. Para atender às demandas do setor e trazer protagonismo e autonomia aos moradores, foi idealizado o curso de capacitação de condutores locais, nos temas: 

  • turismo receptivo e de base comunitária; 
  • como melhorar o atendimento ao turista (hospitalidade); 
  • como se regularizar (MEI e Cadastur), finanças e marketing digital para guias.

O idealizador da plataforma Na Favela Turismo, Renan Monteiro, acredita que condutores turísticos qualificados trazem benefícios para toda a cadeia turística.

“Quando o turista recebe um produto melhor, ele indica mais pessoas a nos visitarem, e, assim, nossa demanda aumenta e conseguimos impactar cada vez mais as nossas favelas”, aponta Renan Monteiro. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Qualificação

Um dos novos profissionais qualificados é o mototaxista Jonathan Lima de Brito, que conta como a experiência sobre duas rodas o levou a conhecer o projeto e a uma capacitação como guia de turismo. Mas a trajetória não foi fácil.  

“Quando mais novo, fiz coisas erradas, paguei por isso e procurei me redimir. Comecei com uma moto alugada, juntei dinheiro pra comprar outra, tirei a minha habilitação e hoje estou procurando progredir”. 

Ele tem o sonho de abrir seu próprio empreendimento, de roteiros guiados com motocicletas, e também aprender outras línguas.

“Me apresentaram a primeira reunião, eu gostei e vi que ali era uma coisa boa. Que muitas portas iriam se abrir para nós”, completa.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Sob facções e operações, população de favelas vive traumas e adoece
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Moradores de favelas protestam no Rio após megaoperação com 121 mortos
Rio de Janeiro (RJ), 13/08/2025 - CUFA Instituto Data Favela. Lucas Costa/Divulgação
Cufa lança instituto de pesquisas cooperativo com foco em favelas
Edição:
Vinicius Lisboa
turismo Favela Rio de Janeiro Guia Turístico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Sabatina de Gonet para recondução à PGR será em 12 de novembro
qua, 05/11/2025 - 14:12
Rio de Janeiro (RJ) 24/11/2024 - A 29° edição da Parada do Orgulho LGBTI+ acontece na praia de Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Daniela Mercury será a atração principal da 30ª Parada LGBTI+ do Rio
qua, 05/11/2025 - 14:07
Maceió (AL) 18/12/2023 – Um pescador é visto pescando na lagoa. A pesca na região foi probida após rompimento da mina n°18 da mineradora Baskem na lagoa de Mundaú. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Gestão do seguro-defeso passa oficialmente ao Ministério do Trabalho
qua, 05/11/2025 - 13:52
Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às quartas de final nas disputas individuais da etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau em 17/04/2025
Esportes Calderano e Bruna Takahashi vencem estreia no WTT Champions Frankfurt
qua, 05/11/2025 - 13:48
Brasília - 21/10/2025 - Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado realiza audiência pública para debater o projeto de lei (PL 1.087/2025) que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil
qua, 05/11/2025 - 13:09
Corumbá (MS), 30/06/2024 - Brigadistas da comunidade quilombola Kalunga, em Goiás, chegam ao Pantanal como reforço na equipe do Prevfogo/Ibama e enfrentam vegetação densa em seu primeiro dia de combate na região. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Pantanal é o bioma mais atingido pelo aumento da temperatura no país
qua, 05/11/2025 - 12:34
Ver mais seta para baixo