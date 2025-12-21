logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Dilma será indenizada por tortura física e psicológica na ditadura

Presa por três anos, ela foi submetida a choques e mais violências
Andreia Verdélio - repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/12/2025 - 15:25
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2025 - Dilma Rousseff durante interrogatório na Auditoria Militar do Rio de Janeiro (RJ) em 1970, aos 22 anos. Foto: Comissão da Verdade/Divulgação
© Comissão da Verdade/Divulgação

A ex-presidente Dilma Rousseff receberá, da União, uma indenização de R$ 400 mil por danos morais, em razão de perseguição política e tortura durante a ditadura militar no Brasil. A decisão foi proferida na última quinta-feira (18) pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que também determinou o pagamento de uma reparação econômica mensal, em razão da demissão que ela sofreu na época.

O relator do caso, desembargador federal João Carlos Mayer Soares, afirmou que os atos praticados pelo Estado caracterizam grave violação de direitos fundamentais e ensejam reparação por danos morais.

“Foi evidenciada a submissão [de Dilma] a reiterados e prolongados atos de perseguição política durante o regime militar, incluindo prisões ilegais e práticas sistemáticas de tortura física e psicológica, perpetradas por agentes estatais, com repercussões permanentes sobre sua integridade física e psíquica”, diz Soares.

Ao longo dos anos, a ex-presidente deu diversos depoimentos sobre os interrogatórios violentos que sofreu. A tortura contra Dilma incluiu choques elétricos, pau de arara, palmatória, afogamento, nudez e privação de alimentos, que levaram a hemorragias, perda de dentes, entre outras consequências de saúde.

Dilma Rousseff foi presa em 1970, aos 22 anos, e passou quase três anos detida, respondendo a diversos inquéritos em órgãos militares em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Após deixar a prisão, Dilma mudou-se para o Rio Grande do Sul e, em 1975, começou a trabalhar na Fundação de Economia e Estatística (FEE) do estado.

Ela continuou sendo monitorada pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) até o final de 1988 e perseguida por seu posicionamento político de críticas e oposição ao governo militar. Em 1977, o ministro do Exército à época, Silvio Frota, divulgou uma lista do que chamou de “comunistas infiltrados no governo”, que incluía o nome de Dilma, o que acarretou na sua demissão.

De acordo com o desembargador federal, o valor da prestação mensal, permanente e continuada, a ser paga pela União, deve ser calculada de modo a refletir a remuneração que receberia caso não tivesse sido alvo de perseguição política.

 

Rio de Janeiro (RJ), 05/07/2025 – A presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), formado por membros do Brics, Dilma Rousseff, faz pronunciamento à imprensa com a diretoria durante o 10° Encontro Anual, em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), formado por membros do Brics, Dilma Rousseff, faz pronunciamento à imprensa com a diretoria durante o 10° Encontro Anual, em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Anistia política

Em maio desse ano, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reconheceu a anistia política à Dilma Rousseff e também fez um pedido de desculpas pelos atos perpetrados pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar.

Para o colegiado, ficou comprovado que o afastamento de Dilma de suas atividades remuneradas, à época, ocorreu por motivação exclusivamente política.

Então, foi determinado o pagamento de R$ 100 mil de reparação econômica, em parcela única, que é o teto de pagamento previsto na Constituição para esses casos.

Entretanto, para a 6ª Turma do TRF1, é assegurada a prestação mensal, permanente e continuada aos anistiados que comprovem o vínculo com atividade laboral à época da perseguição política, “ficando prejudicada a prestação única anteriormente concedida na esfera administrativa”.

Após a redemocratização de 1988, a ex-presidente também teve a condição de anistiada política reconhecida e declarada por quatro comissões estaduais de anistia, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, recebendo outras reparações econômicas simbólicas.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 09/07/2025 – A presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff durante seminário A transição energética e a sustentabilidade do futuro, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Dilma: Banco do Brics terá 30% da carteira em moedas locais em 2026
Brasília (DF) 28/03/2024 - Monumento Tortura Nunca Mais homenagem às vítimas da Ditadura Militar de 1964-1985 Foto: Grupo Tortura Nunca Mais/Divulgação
Grupo Tortura Nunca Mais teme perda de imóvel para alienação do Estado
São Paulo (SP) - 02/12/2025 - a Ponto de Cultura Inês Etienne. Frame Ponto de Cultura Inês Etienne
Ponto de Cultura Inês Etienne resgata história de luta contra ditadura
Edição:
Vinicius Lisboa
Dilma Rousseff Ditadura Militar TRF1 Tortura anistiado político
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Dino suspende trecho de PL que libera emendas do orçamento secreto
dom, 21/12/2025 - 18:15
Forensic officials work at the scene of an early morning shooting in Bekkersdal township, south-west of Johannesburg, South Africa December 21, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Homens armados matam dez pessoas em cidade da África do Sul
dom, 21/12/2025 - 18:00
Lucas Pinheiro Braathen, copa do mundo, esqui alpino
Esportes Lucas Pinheiro é prata em etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino
dom, 21/12/2025 - 17:59
Rio de Janeiro (RJ), 21/12/2025 – Eliane Linhares participa da Parada LGBTQIAPN+ da Lapa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato nos Arcos da Lapa pede fim da violência contra mulheres e LGBTQIA+
dom, 21/12/2025 - 17:56
marrocos, comores, copa africana de nações
Esportes Copa das Nações Africanas será realizada a cada quatro anos
dom, 21/12/2025 - 17:37
President Donald Trump em pronunciamento à nação from the Diplomatic Reception Room of the White House, in Washington, D.C., U.S. Wednesday, Dec. 17, 2025. Doug Mills/Pool via REUTERS REFILE - QUALITY REPEAT
Internacional EUA perseguem terceiro petroleiro perto da Venezuela, diz Reuters
dom, 21/12/2025 - 16:02
Ver mais seta para baixo