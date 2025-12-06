logo ebc
Livro apresenta textos de crianças palestinas afetadas pela guerra

Lucro da venda vai para instituto de educação na Cisjordânia e Gaza
Publicado em 06/12/2025 - 09:24
São Paulo
São Paulo (SP) - 05/12/2025 - Não vou escrever poesia e outros textos. Por Crianças do Mar e das Laranjas
© Por Crianças do Mar e das Laranjas

Escrito por crianças palestinas, o livro Não Vou Escrever Poesia e Outros Textos traz artigos e ilustrações produzidos dentro de oficinas em diversos territórios da Palestina.

“O objetivo deste projeto é sensibilizar as infâncias e juventudes no Brasil para a situação palestina, criando solidariedade, empatia, questionamento e consciência”, escreveu, em nota, o coletivo Editoras Pela Palestina.

O livro já está à venda no Brasil e todo o lucro obtido será revertido ao Instituto Tamer, que realiza atividades ligadas à educação e cultura na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A versão brasileira pode ser adquirida exclusivamente no site Palavras.

O processo de criação de Não Vou Escrever Poesia e Outros Textos contou com apoio do escritor palestino Hani al-Salmi e com a artista Hana Ahmad, que conduziram mais de 80 crianças a refletir, dialogar e escrever suas experiências profundas e íntimas.

Os textos foram compartilhados com outras crianças em Jerusalém e Hebron, o que permite o contato de diversas regiões da Palestina, algo difícil de acontecer em meio aos bloqueios de acesso promovidos por Israel.

A ideia do projeto é mostrar a vivência das crianças palestinas, contadas por elas mesmas. A diretora editorial da Tabla, Laura Di Pietro, aponta que é muito importante ouvir as vozes palestinas.

“Só quem está ali pode dizer ou saber o que profundamente acontece, [...] como é o dia a dia. Esse livro traz as vozes das crianças, dos organizadores que trabalham com essas crianças. Gaza sempre foi atacada, violada, guerreada. Está mais do que na hora de escutar os palestinos em todas as suas manifestações,” explica.

A Tabla é uma editora especializada em publicações de livros árabes

Série

Não Vou Escrever Poesia e Outros Textos, é o terceiro da série Crianças do Mar e das Laranjas, que conta com os volumes Lembranças das Crianças do Mar, publicado em 2014, e O que Aconteceu com o Eid?, de 2022. A série busca capturar as experiências das crianças com a violência e com a guerra.

