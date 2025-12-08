logo ebc
Luciana Barreto está em lista de mais influentes dos países lusófonos

Apresentadora da TV Brasil integra grupo de 100 personalidades negras
Publicado em 08/12/2025 - 15:31
Brasília
A apresentadora da TV Brasil e editora-chefe Luciana Barreto é uma das integrantes da quinta edição da Powerlist BANTUMEN 100, iniciativa que reconhece 100 personalidades negras mais influentes dos países de língua portuguesa. A cerimônia de anúncio ocorreu no sábado (6), no Pátio da Galé, em Lisboa.

A lista celebra profissionais e artistas cujas trajetórias têm influenciado de maneira significativa o panorama contemporâneo. São reconhecidos nomes de diversas áreas, da ciência à cultura, da comunicação ao empreendedorismo, reforçando a centralidade da afrodescendência no espaço lusófono.

“Acho que esse prêmio serve para visibilizar nosso trabalho com pautas que, muitas vezes, passam longe da mídia hegemônica, mas que têm interesse além das nossas fronteiras. Falo bastante com comunicadores de países de língua portuguesa, não só de Portugal como também de Moçambique, Cabo Verde, Angola… estamos conectados por nossa cultura, demandas, visões de mundo. Imagino que esse prêmio representa também parte do nosso trabalho aqui no jornalismo público. Fico muito feliz!”, afirma a jornalista Luciana Barreto.

“O nome da Luciana nessa lista é motivo de orgulho para todos nós e reconhece o trabalho sério que ela realiza. Além disso, reforça a importância de ver mulheres negras ocupando espaços de destaque", destacou a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos. 

“É uma honra para a TV Brasil e mostra que estamos no caminho certo de garantir representatividade e jornalismo de qualidade na comunicação pública”, afirma o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Andre Basbaum.

A lista é resultado de um processo colaborativo entre vários meios de comunicação como Balai CV, Bantumen, Cultne TV, Notícia Preta, RSTP, Jornal Expansão e Xonguila. A iniciativa conta ainda com a contribuição de curadores homenageados em edições anteriores. Com 52% de homens e 48% de mulheres, a lista destaca talentos de Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique.

A relação completa dos selecionados está disponível em powerlist100.bantumen.com.

Edição:
Sabrina Craide
Luciana Barreto EBC TV Brasil personalidades negras
