logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Rio registra alta em audiências e prisões por violência doméstica

Feminicídios tiveram leve queda no estado este ano
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 16:57
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro registrou este ano aumento nos números relacionados à violência doméstica. Os dados foram reunidos pelo Observatório Judicial de Violência contra a Mulher, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Entre janeiro e novembro, foram 68.743 sentenças relacionadas à violência contra a mulher, 6,57% a mais do que o mesmo período em 2024. O TJ realizou 33.562 audiências sobre violência de gênero, crescimento de 4%. Também foram efetuadas 4.771 prisões de agressores, contra 4.578 no ano anterior. Os processos novos sobre violência doméstica aumentaram de 69.597 em 2024, para 71.762 este ano. 

Os feminicídios apresentaram uma leve queda no período analisado. Foram 93 este ano, em comparação com 100 no ano passado. O mês com maior número de mortes foi março,quando foram registradas 14 mortes, mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. 

Este ano, foram concedidas 30.934 medidas protetivas de urgência em todo o estado do Rio de Janeiro.

Segundo o TJ, os indicadores do sistema de Justiça refletem o fortalecimento de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e a ampliação de estruturas especializadas no atendimento às vítimas. Entre as iniciativas em destaque estão os grupos de trabalho Enfrentamento à Violência Obstétrica e Mulheres Negras e Interseccionalidades, que atuam de forma integrada com instituições do sistema de Justiça, da saúde, da educação e da sociedade civil.

“O GT- Violência Obstétrica quer que as mulheres tenham informação e um parto livre de qualquer forma de violência. Esse GT tem sido um sucesso. Estamos disseminando, dentro das instituições do sistema de Justiça, de saúde e da educação, o debate sobre o parto humanizado”, explicou a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Coem), desembargadora Adriana Ramos de Mello.

“O GT- Mulheres Negras e Interseccionalidades foi criado a partir dos dados que nos revelam que as mulheres negras são as mais atingidas pela violência doméstica, pela violência obstétrica e pelo assédio. É um grupo com participação de integrantes de instituições do sistema de Justiça, da rede de atendimento à mulher e da sociedade civil”, acrescentou a desembargadora. 

Os dados também revelam o impacto da violência sobre crianças e adolescentes. Foram encaminhados a abrigos, como medida de proteção emergencial, 58 mulheres vítimas e os filhos menores de idade.

A Central Judiciária de Abrigamento Provisório da Mulher Vítima de Violência Doméstica (Cejuvida) prestou 7.740 atendimentos. Criada para apoiar mulheres e seus filhos em situação de grave ameaça, a Cejuvida atua de forma integrada ao Plantão Judiciário, oferecendo suporte a magistrados e delegados de polícia fora do horário forense.

A central garante o encaminhamento rápido e seguro das vítimas às casas abrigo, assegurando proteção imediata e preservação da vida. A iniciativa reforça a articulação entre o Judiciário, a segurança pública e a rede de proteção social no enfrentamento à violência doméstica no estado.

Relacionadas
Brasília (DF), 08/12/2025 - O Presidente Lula participa da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula propõe reunião dos Poderes para tratar de feminicídio
São Paulo (SP), 22/12/2025 - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do lançamento da campanha Feminicídio Não Decola no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Campanha em aeroportos combate violência contra mulher
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
STF confirma benefício para mulheres vítimas de violência
Edição:
Fernando Fraga
violência contra a mulher feminicídio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro violência de gênero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Remédios, comprimidos
Saúde Anvisa proíbe venda de remédios da Needs e da Bwell
ter, 23/12/2025 - 18:32
São Paulo (SP), 03/12/2025 - Movimentação do comércio na Ladeira Porto Geral no mês do Natal na região da 25 de março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo
ter, 23/12/2025 - 18:19
Conta de luz
Economia Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro
ter, 23/12/2025 - 18:16
Brasília (DF), 25/09/2024 - Leite em pó infantil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Conab compra 2,5 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar
ter, 23/12/2025 - 17:56
São Paulo (SP), 04/04/2024 - Primeiro dia de vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos na Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jaguara, na região oeste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra HPV até junho de 2026
ter, 23/12/2025 - 17:47
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
Educação Orçamento 2026 traz corte de quase R$ 500 milhões para universidades
ter, 23/12/2025 - 17:35
Ver mais seta para baixo