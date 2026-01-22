logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

DPU oficia ministérios para que garantam cotas raciais em concursos

Medida busca impedir continuidade do chamado fracionamento de vagas
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 16:16
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Defensoria Pública da União (DPU) enviou nesta quarta-feira (21) uma recomendação aos ministérios da Igualdade Racial e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para que garantam o cumprimento da legislação sobre cotas raciais em concursos públicos do governo federal.

O órgão recomendou que a administração pública garanta o cumprimento da cota de 20% para candidatos negros e impeça a continuidade do chamado fracionamento de vagas – quando um órgão divide o que seriam as vagas totais reservadas a candidatos negros e a fraciona entre os cargos ofertados, geralmente na forma de sorteio.

A prática faz com que candidatos negros aprovados dentro da cota acabem não sendo aprovados, caso o cargo pelo qual tenha escolhido concorrer não tenha sido contemplado no sorteio com vagas para candidatos negros. Com isso, também foi reduzido o número de vagas preenchidas com candidatos aprovados como cotistas, de 12 para seis.

De acordo com a DPU, foi o que aconteceu no último concurso para pesquisador e tecnólogo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que foi homologado no ano passado. O edital, lançado ainda em 2023, previa a reserva de 20% das 63 vagas para candidatos negros, mas apenas seis foram aprovados.

Isso ocorreu porque, ainda antes das provas, o instituto sorteou as vagas entre as especialidades previstas no edital. Dessa maneira, o candidato negro que passou para uma especialidade não contemplada com vagas da cota racial acabou não sendo aprovado.

Entidades de defesa dos direitos raciais acusam a prática há anos como uma forma de burlar as cotas raciais. Ainda no ano passado, o partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para declare o fracionamento de vagas para cotas raciais como inconstitucional, entre outras formas de burlar a legislação.

Segundo a legenda, a prática seria “generalizada” pela administração pública federal, em especial nas universidades, tendo sido aplicada, inclusive, por órgãos que participaram do primeiro Concurso Nacional Unificado (CNU).

No ofício enviado ao governo, a DPU busca uma solução administrativa mais rápida, recomendando que os ministérios envolvidos emitam uma orientação normativa conjunta para banir da administração pública federal a prática do fracionamento de vagas.

A normativa deve afirmar ser “vedado o fracionamento de vagas reservadas através de sorteio prévio ou qualquer outro mecanismo que reduza a efetividade da reserva de 20% estabelecida na Lei 12.990/2014 e na Lei 15.142/2025”, recomenda a DPU.

O órgão também recomenda que seja vedada a prática da “dupla inscrição”, isto é, quando o edital inclui um mesmo candidato como concorrente de vagas de concorrência ampla e reservada.

Entre outras justificativas, as proibições devem ser garantidas tendo em vista  “a persistente sub-representação de pessoas negras no serviço público federal, especialmente em cargos de maior qualificação e remuneração”, diz a recomendação, que foi assinada pelo Grupo de Trabalho de Políticas Etnicorraciais da DPU.

Em 2017, o Supremo decidiu ser inconstitucional qualquer prática que prejudique a efetividade na aplicação da legislação sobre cotas raciais em concursos públicos. Pela decisão, a reserva de vagas deve efetiva e não apenas simbólica.

A Agência Brasil entrou em contato por e-mail com os ministérios da Igualdade Racial e da Gestão e Inovação, mas não recebeu retorno sobre as recomendações feitas pela DPU nem sobre as irregularidades apontadas no concurso do Inpa.

À época, o Inpa justificou o fracionamento de vagas com uma nota técnica de 2023 do MGI que, em um de seus dispositivos, abria margem para a prática. Desde então, tal nota técnica foi “superada”, informou a pasta em manifestação anterior, pela aprovação, em 2025, da nova lei sobre cotas raciais, que deixou claro a reserva para as vagas totais de qualquer concurso.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – 1º Encontro de Cotistas Egressos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Defensoria Pública critica fim de cotas raciais em Santa Catarina
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – 1º Encontro de Cotistas Egressos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cotas raciais da Uerj completam 22 anos e mudam trajetórias de vida
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Governo define distribuição de cotas raciais em concursos públicos
Edição:
Juliana Andrade
DPU cotas raciais concursos públicos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nova York, EUA, 19.09.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente do Estado da Palestina e da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em Nova York. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Plano de paz em Gaza é tema de telefonema entre Lula e Mahmoud Abbas
qui, 22/01/2026 - 16:43
Rio de Janeiro (RJ), 22/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da inauguração do novo ambulatório de Oncologia Pediátrica, espaço para cuidado ao câncer infantojuvenil do SUS, no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Institutos federais de saúde do Rio inauguram novos serviços
qui, 22/01/2026 - 16:22
Brasília (DF) 06/02/2025 - Plenário da câmara dos deputados, durante sessão deliberativa virtual para a votação de propostas. Na pauta, sete projetos de decreto legislativo sobre acordos internacionais firmados pelo Brasil. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Geral Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
qui, 22/01/2026 - 16:19
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos DPU oficia ministérios para que garantam cotas raciais em concursos
qui, 22/01/2026 - 16:16
Casemiro durante partida do Manchester United contra o Sunderland pelo Campeonato Inglês 04/10/2025 REUTERS/Scott Heppell
Esportes Casemiro deixará Manchester United ao final da temporada
qui, 22/01/2026 - 15:30
Brasília (DF), 22/01/2026 - Vice Presidente da República Geraldo Alckmin tendo ao lado o senador Nelsinho Trad-PSD/MS, fala com jornalistas. Foto: Cadu Gomes/VPR
Internacional Governo enviará proposta de acordo Mercosul-UE para o Congresso
qui, 22/01/2026 - 14:54
Ver mais seta para baixo