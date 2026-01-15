logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará

Ágatha Isabelly e Allan Michael estão desaparecidos desde o dia 4
Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 15/01/2026 - 14:21
São Luís
Bacabal (MA), 14/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado no Maranhão. Foto: Prefeitura de Bacabal/Divulgação
© Prefeitura de Bacabal/Divulgação

As buscas por duas crianças desaparecidas em um quilombo na zona rural da cidade de Bacabal, no Maranhão, a cerca de 250 quilômetros (km) de São Luís, entraram no 12º dia, nesta quinta-feira (15). Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, desapareceram no dia 4 de janeiro após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos. Uma terceira criança, Anderson Kauan, de 8 anos, que estava com os dois, foi encontrada, no último dia 7, por carroceiros no povoado Santa Rosa, vizinho ao quilombo onde eles desapareceram.

Além da área de buscas, de cerca de 54 quilômetros quadrados – marcada por mata de vegetação fechada, terreno irregular, com poucas trilhas, difícil acesso, açudes, o Rio Mearim e vários lagos –, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão iniciaram a varredura no Lago Limpo, local por onde as crianças teriam passado. Esta semana, sete bombeiros e dois cães farejadores foram enviados pelo estado do Pará para apoio nas buscas. O Ceará também enviou um efetivo de cinco bombeiros e quatro cães farejadores.

Ao todo, cerca de 500 pessoas entre profissionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, das forças de segurança do estado como Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, Exército, quilombolas e voluntários participam da ação para localizar as crianças. Um aplicativo de geolocalização é usado para mapear as rotas percorridas pelas equipes.

O Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, órgão da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, está em Bacabal desde domingo (11) aprofundando as investigações. Entre as pessoas ouvidas está Anderson Kauan, que estava com Ágatha e Allan no dia do desaparecimento. Anderson disse ter deixado os dois no local enquanto buscava ajuda. Ao ser encontrado, Anderson estava debilitado e sem roupas. Exames atestaram que ele não foi abusado sexualmente.

Profissionais do instituto responsáveis por perícias psicológicas e sociais também ouviram familiares das crianças na tentativa de auxiliar nas buscas.

 

Ouça na Radioagência Nacional:

Relacionadas
Bacabal (MA), 14/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado no Maranhão. Foto: Prefeitura de Bacabal/Divulgação
Buscas por crianças desaparecidas no Maranhão entram no 11º dia
Edição:
Sâmia Mendes / Juliana Andrade
Maranhão Crianças Desaparecidas Bacabal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
qui, 15/01/2026 - 15:14
Sao Paulo (SP), 15/01/2026 . Coletiva do presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) Igor Calvet, apresentando os resultados de 2025 é projeções para 2026. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
qui, 15/01/2026 - 15:07
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia faz operação contra venda de ingressos falsos para shows em SP
qui, 15/01/2026 - 15:02
A photograph posted by Delcy Rodriguez, the acting President of Venezuela, on her Instagram account shows her attending a meeting, after the U.S. launched an attack on Venezuela, capturing its President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in a social media post released on January 4, 2026. Delcy Rodriguez via Instagram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE.
Internacional Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa “produtiva” por telefone
qui, 15/01/2026 - 14:49
Brasília (DF), 15/01/2026 – Novo diretor Geral da EBC, jornalista David Butter, posa para fotografia oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Jornalista David Butter é novo diretor-geral da EBC
qui, 15/01/2026 - 14:43
Bacabal (MA), 14/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado no Maranhão. Foto: Prefeitura de Bacabal/Divulgação
Direitos Humanos Maranhão: buscas por crianças têm reforço de bombeiros do Ceará e Pará
qui, 15/01/2026 - 14:21
Ver mais seta para baixo