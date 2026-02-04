logo ebc
Direitos Humanos

Após assassinato, família de Mãe Bernadete é indenizada pelo Estado

Líder quilombola foi assassinada em 2023 com 22 tiros
Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 04/02/2026 - 12:36
Brasília
Mãe Bernadete
© Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq

O governo da Bahia concluiu o pagamento da indenização para os familiares de Mãe Bernadete, liderança quilombola assassinada em 2023, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.

A reparação faz parte de um acordo entre o estado da Bahia, a União e a família da vítima, e foi intermediado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Os valores pagos são confidenciais, informou a Procuradoria Geral do Estado nessa terça-feira.

De acordo com a procuradora Mariana Oliveira, a solução extrajudicial representa "uma forma concreta de reconhecer a gravidade do ocorrido".

Assassinato

Mãe Bernadete integrava a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos e foi assassinada com 22 tiros, dentro de casa, no Quilombo Pitanga dos Palmares, no dia 17 de agosto de 2023. As investigações apontam que o crime foi motivado por disputas territoriais e pela atuação da líder contra o uso do quilombo por grupos criminosos.

A família de Mãe Bernadete já está marcada por outra tragédia: seis anos antes, o filho dela, Binho do Quilombo, também foi assassinado.

Para Jurandy Pacífico, outro filho de Mãe Bernadete, o acordo com o estado tem caráter simbólico e também de proteção. Além da indenização, o acordo prevê a realização de um ato público em homenagem à líder quilombola, defensora dos direitos humanos, da liberdade religiosa e da diversidade cultural.

Dois acusados pela morte de Mãe Bernadete, Arielson da Conceição Santos, preso preventivamente, e Marílio dos Santos, foragido, vão a júri popular, marcado para começar no próximo dia 24 de fevereiro.

Outras quatro pessoas estão presas, também indiciadas pelo mesmo crime.

Edição:
Aline Cordeiro/ Amanda Cieglinski
Mãe Bernardete Quilombola Bahia assassinato
