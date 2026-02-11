logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Consulta pública sugere mais rigidez na aferição de idade na internet

Diretor do Ministério da Justiça diz que checagem "veio para ficar"
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 15:41
São Paulo
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Uma consulta pública realizada pelo governo federal sobre aferição de idade de usuários na internet reforçou que a mera declaração de idade, quando o próprio usuário diz ser maior de 18 anos, é insuficiente para conter situações de risco.

O caminho proposto nas contribuições da sociedade civil é adotar um método que seja mais rígido conforme aumente o risco oferecido por sites ou aplicativos. Um fórum de adultos, por exemplo, precisaria de uma verificação mais rigorosa do que um site de receitas.

Publicado na semana passada, o resultado da consulta pública foi apresentado nesta quarta-feira (11), em São Paulo. A pesquisa foi realizada entre 15 de outubro e 14 de novembro do ano passado e coletou 70 contribuições que foram dadas por pessoas físicas, empresas, instituições acadêmicas e entidades da sociedade civil.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o diretor de Segurança e Prevenção de Riscos no Ambiente Digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo de Lins e Horta, a consulta deixou claro que é preciso pensar em modelos de duplas camadas para aferição da idade de usuários, especialmente em aplicações que envolvem riscos de exposição a conteúdos impróprios para crianças e adolescentes. 

“A aferição de idade veio para ficar”, disse Horta.

“Temos observado, no governo, o processo de que isso [a necessidade de aferição de idade] já está dado. Isso vai acontecer no mundo todo, a questão é como”, ressaltou.

A aferição de idade é o processo de verificar ou comprovar a idade real de um usuário antes de liberar o acesso a determinados conteúdos ou serviços digitais. 

Uma das formas mais conhecidas de aferição é a autodeclaração, em que o próprio usuário afirma sua faixa etária, geralmente através de um clique. Mas há também outras formas que podem ser adotadas, como o uso de biometria ou de credenciais digitais confiáveis.

O objetivo dessa aferição de idade é evitar que crianças e adolescentes sejam expostos a conteúdos não permitidos para sua idade ou a conteúdos criminosos, que exploram imagens de abuso e de exploração sexual infantil.

“Se eu não deixo minhas crianças irem a um determinado lugar, por que não fazemos o mesmo com a internet?”, questionou Horta.

Preocupações

A apresentação foi realizada no evento que marcou o Dia da Internet Segura, realizado pela Safernet Brasil, pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). 

Horta destacou também outras preocupações que precisam ser solucionadas. Uma delas é sobre quem deve ser responsável por essa verificação de idade: família, Estado ou empresas.

Outra diz respeito ao sigilo dos dados dessas crianças e adolescentes que não podem ser usados para controle estatal ou comercial ou para treinamento de inteligência artificial sem consentimento.

ECA Digital

A proposta de aferição de idade está em estudo e deve embasar a elaboração do decreto que regulamentará o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

A legislação que entra em vigor em 17 de março, e o decreto que vai regulamentar o ECA Digital está em produção conjunta entre o Ministério da Justiça, a Casa Civil, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Com a regulamentação sobre esse tema, o que se espera é a criação de uma cultura de proteção às crianças na qual um site que ofereça conteúdos de risco exija sempre uma etapa de verificação.

“A aferição de idade é uma camada de proteção muito importante e que não existia”, disse Horta. “Mas ela, sozinha, não vai resolver o problema de segurança na internet. A aferição de idade também não é um caminho de restrição de liberdades de expressão, mas um caminho para adaptar uma experiência à idade, o que já existe também no mundo físico”, explicou Horta.

Relacionadas
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Acesso à internet na primeira infância mais do que dobrou desde 2015
São Paulo (SP), 30/01/2026 - Adoção de Pets na Casa Adote na Vila Madalena em parceria com o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Saiba como educar crianças e adolescentes para respeitar os animais
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Discord anuncia novas regras para segurança de usuários adolescentes
Edição:
Vinicius Lisboa
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 11/02/2026 - Ator James Van Der Beek. Foto: James Van Der Beek/Instagram
Geral Morre James Van Der Beek, protagonista da série Dawson’s Creek
qua, 11/02/2026 - 18:54
São Paulo (SP) - 11/11/2025 - Leilão de Otimização de BR-101/RJ Fluminense , na B3 em São Paulo. Grupo Arteris vencedor do leilão, comemora na batida do martelo. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Bolsa volta a bater recorde e encosta nos 190 mil pontos
qua, 11/02/2026 - 18:49
São Paulo (SP), 14/10/2024 -Ruas do bairro Bom Retiro com fabricas elojas semenergia elétrica desde sexta-feira devido as chuvas.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Justiça mantém multa de R$ 95,8 milhões contra a Enel
qua, 11/02/2026 - 18:22
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – Exposição no CCBB Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
Cultura Exposição no CCBB do Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará
qua, 11/02/2026 - 18:21
Recife (PE), 27/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. Bloco de carnaval Galo da Madrugada. Foto: Sérgio Bernardo/Arquivo/PCR
Política Lula deve visitar Recife, Salvador e Rio de Janeiro no Carnaval
qua, 11/02/2026 - 17:51
Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro 17/01/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Economia Cade aprova aumento da participação da United na Azul
qua, 11/02/2026 - 17:48
Ver mais seta para baixo