Direitos Humanos

Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP

Registros de estupro tiveram queda de 8% no primeiro mês do ano
Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 20:09
São Paulo
O balanço periódico da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, divulgado na tarde desta sexta-feira (27), revela que os estupros de vulnerável notificados representaram 75,3% do total de ocorrências no mês de janeiro no estado. O crime se configura quando praticado contra meninas menores de 14 anos e vítimas que não podem oferecer resistência.

No período, as autoridades contabilizaram 1.182 ocorrências de estupro, o que repesenta uma redução de 8% em comparação com o mesmo mês de 2025. Desse total, 891 foram vulneráveis.

Na categoria de estupro de vulnerável entram tanto pessoas com incapacidade por fatores como enfermidades quanto vítimas em estado alterado, como as alcoolizadas. O que conta é não poderem expressar consentimento.

O levantamento aponta recuo de 8,9% na comparação com janeiro de 2024, nos registros de estupro de vulnerável. Naquele mês, 979 casos foram comunicados às autoridades. 

Há, ainda destaque para uma melhora nas taxas da Grande São Paulo. Em janeiro deste ano, os casos notificados de estupro apresentaram queda de 23,8%, na comparação com janeiro de 2024. Enquanto esses caíram de 268 para 204, os estupros de vulnerável diminuíram 25,5%, passando de 215 para 160.  

De acordo com a pasta, no mês passado, os homicídios dolosos (quando há intenção de matar) diminuíram até atingir o menor patamar em 26 anos. Ao todo, foram 190 casos, 11,6% a menos do que os 215 de janeiro de 2024. 

Edição:
Sabrina Craide
Estupro Estupro de Vulnerável Segurança Pública São Paulo
