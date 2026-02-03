logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Morre frei Sérgio Görgen, liderança do movimento camponês no Brasil

Ele foi o criador do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 16:43
São Paulo
03/02/2026 - Morre frei Sérgio Görgen, liderança histórica do movimento camponês no Brasil. Foto: MPABrasil/Divulgação
© MPABrasil/Divulgação

Morreu nesta terça-feira (3), aos 70 anos, frei Sérgio Görgen, liderança histórica do movimento camponês no Brasil. O religioso, escritor e intelectual de causas populares, foi um dos sobreviventes do Massacre da Fazenda Santa Elmira, em 1989, e criador do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

“Frei Sérgio dedicou sua existência à articulação política e espiritual dos excluídos. Foi peça fundamental na fundação do MPA em 1996, nascido da urgência das secas e da necessidade de voz para o pequeno agricultor”, disse o movimento, em nota.

A organização ressalta que a morte do frei "deixa um vazio imenso na luta social brasileira'", mas ressalta o legado de seu trabalho em defesa da soberania alimentar e da dignidade das pessoas do campo. 

Frei Sérgio, membro da Ordem dos Franciscanos, deixou obras referenciais como Trincheiras da Resistência Camponesa e A Gente Não Quer Só Comida, em que teorizou e denunciou a exploração dos camponeses.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

“Frade franciscano, ex-deputado estadual, filiado ao PT desde 2000 e dirigente histórico do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Frei Sérgio foi exemplo de luta pelo povo do campo, pela agricultura camponesa, pela reforma agrária e soberania alimentar. Foi uma liderança incansável no combate à fome e na construção da defesa da agricultura camponesa como modo de vida e resistência”, disse o PT, em nota.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Frei Sérgio e lembrou o importante apoio espiritual que recebeu dele durante a prisão em Curitiba.

“A fé e as sábias palavras de Frei Sérgio durante suas visitas em Curitiba me ajudaram a atravessar com força e esperança os momentos difíceis da prisão injusta a que fui submetido. Ele carregava consigo uma história de vida exemplar. De luta e de sacrifícios pessoais – incluindo greves de fome – para garantir os direitos daqueles que vivem da agricultura familiar”, disse o presidente, nas redes sociais.

“Frei Sérgio dedicou sua vida a cumprir o ensinamento de Cristo: 'Dai de comer a quem tem fome'. Lutou pela alimentação do corpo e da alma. E deixa esta vida com sua missão cumprida, que seguirá servindo de exemplo e inspiração a todos nós. Descanse em paz, companheiro”, acrescentou.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou a trajetória do frei e afirmou que ele "uniu fé e compromisso com o povo do campo, dedicando a vida à soberania alimentar, à agroecologia e à justiça social".

"Seu legado segue vivo na resistência e na esperança", disse em postagem nas redes sociais. 

*texto ampliado às 17h15

Relacionadas
Mato Grosso. Trabalho escravo. Foto: Wellyngton Souza/Sesp-MT
Atividade urbana concentrou maioria do trabalho escravo em 2025
Cidade Ocidental (GO), 20/07/2024 - Sandra Pereira Braga, liderança do Quilombo Mesquita, mostra produção de hortaliças em meio ao cerrado preservado. O Festival Latinidades promove, no Quilombo Mesquita, diálogos sobre as estratégias e tecnologias ancestrais dos povos e comunidades tradicionais para enfrentar desafios ambientais e sociais. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Acordo garante terras a 3 mil famílias em assentamentos no Paraná
São Paulo (SP), 22/01/2026 - Exposição permanente do Memorial do Holocausto de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Pesquisa aponta que brasileiros têm pouco conhecimento do Holocausto
Edição:
Amanda Cieglinski
MPA Frrei Sérgio Sérgio Görgen
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) - Governo Federal anuncia restrição de voos no Santos Dumont a partir de janeiro de 2024. Foto: Casa Civil/PR
Economia Governo revoga aumento do número de passageiros no Santos Dumont
ter, 03/02/2026 - 18:46
Ortigueira (PR) - O presidente interino Michel Temer participa de inauguração da nova fábrica de celulose da empresa Klabin. A indústria fica em Ortigueira, no interior do Paraná (Isac Nóbrega/PR)
Economia CNI aponta juros como responsáveis por desaceleração da indústria
ter, 03/02/2026 - 18:46
Milano Cortina 2026 Olympics - Curling - Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d'Ampezzo, Italy - February 3, 2026 General view as the Olympic rings are seen on top of the Cortina Curling Olympic Stadium REUTERS/Jennifer Lorenzini
Esportes Olimpíada de Inverno custou mais que o esperado, afirma dirigente
ter, 03/02/2026 - 18:45
03/02/2026 - Acidente com ônibus de romeiros deixa ao menos 15 mortos em Alagoas. Foto: Divulgação/Governo de Alagoas
Geral Ônibus que capotou e deixou 15 mortos em Alagoas estava irregular
ter, 03/02/2026 - 18:41
Bacabal (MA), 21/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado de Bacabal no Maranhão. Foto: Bombeiros MA/Divulgação
Geral Maranhão: buscas por crianças em Bacabal completam 30 dias sem avanços
ter, 03/02/2026 - 18:41
Brasília (DF), 02/12/2025 - Chegada de Vacinas para Bronquiolite (VSR). Fotos: João Risi/MS
Saúde SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros
ter, 03/02/2026 - 18:29
Ver mais seta para baixo