logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Parentes de Marielle e Anderson esperam justiça e mais investigação

É preciso punir e desmontar esquema criminoso, afirmam famílias
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 11:10
Brasília
Brasília (DF), 24/02/2026 – Familiares posam para foto antes do Inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Mônica Benício, viúva da vereadora assassinada Marielle Franco, disse hoje (24) que só haverá justiça plena no caso, quando a estrutura que possibilitou o crime for totalmente desmantelada.

“O caso da Marielle é emblemático, porque mostra para gente uma estrutura que se relaciona intimamente com o mundo obscuro entre a política, a polícia e o crime organizado no nosso país”, reforçou Mônica na entrada do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta terça-feira (24), ao chegar para o julgamento do assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Mônica, os pais, irmã e a filha de Marielle Franco, Luyara Franco Santos, chegaram à Suprema Corte, em Brasília, acompanhados da viúva do motorista Anderson Gomes, Agatha Reis. Eles assistirão juntos ao julgamento dos mandantes do assassinato ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro.

A Primeira Turma do STF julgará os réus Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ); Chiquinho Brazão, ex-deputado federal e irmão de Domingos; Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro; Ronald Alves de Paula, major da Policia Militar; e o ex-policial militar Robson Calixto, assessor de Domingos. Todos estão presos preventivamente por suspeita de participação no crime.

O esperado é que a votação para decidir pela condenação ou absolvição dos acusados dure até esta quarta-feira (25), devendo seguir o rito padrão para todos os julgamentos que ocorrem no Colegiado.

Para a viúva do motorista Anderson Gomes, o Brasil tem a obrigação de mostrar que o Estado alcança quem também ordena crimes.

“Justiça não é um sentimento, é um processo, ela precisa ser concreta. Oito anos é praticamente a vida inteira do nosso filho. Ele já está há mais tempo sem o Anderson do que com o Anderson. É tempo demais para quem espera por resposta”, disse Agatha Reis.


Ouça na Radioagência Nacional:
 


Marco

Emocionada, a filha de Marielle considerou o início do julgamento um marco para o Brasil, mas lembrou que o Estado Brasileiro ainda deve uma resposta à sociedade e a democracia.

“A justiça plena, para minha mãe e para o Anderson, passa pela responsabilização, passa pela não repetição e pela reparação para nossas famílias. Então, hoje é um dia muito difícil, é o dia que a gente sonha. E sonhava acontecer nesses últimos oito anos”, destacou Luyara.

A expectativa pela condenação dos mandantes foi declarada por todos os familiares das vítimas à imprensa.

A mãe de Marielle, Marinete da Silva, disse que a presença de familiares e amigos é para reforçar que todos lutarão até o fim por Justiça.

“Vamos estar aqui para mostrar a importância do julgamento desses homens que jamais imaginávamos que, um dia, seriam julgados. [E isso] por várias questões: pelas posições que ocupam, por posições sociais, além de financeiras.”

O pai da vereadora assassinada, Antônio da Silva Neto, afirmou confiar cegamente na decisão da Primeira Turma do STF pela condenação dos réus.

“Todos os cinco não deram nenhuma chance de defesa para Marielle e Anderson, mas hoje eles estão com uma banca de advogados de defesa para que não sejam condenados pelo o que fizeram”, disse. "[Mas], são juízes com um grande saber jurídico e não vão se deixar levar por falácias”, acrescentou.

Relacionadas
Brasília - Câmara dos Deputados realiza sessão solene para celebrar Dia Internacional do Direito à Verdade e prestar homenagem a vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
STF começa a julgar mandantes do assassinato de Marielle e Anderson
Rio de Janeiro (RJ), 14/03/2024 – Ato por Justiça marca os seis anos do assassinato de Marielle Franco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Especialistas da ONU pedem justiça plena para Marielle e Anderson
Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, recebe a Medalha Mietta Santiago, condecoração que visa valorizar iniciativas relacionadas aos direitos das mulheres
Justiça do Rio condena assassinos de Marielle Franco a indenizar viúva
Edição:
Talita Cavalcante
Marielle Franco Anderson Gomes Direitos Humanos stf multimidia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Salvador (BA), 17.08.2024 - Evento na casa de Dona Bernadete. Foto: Alberto Lima/Divulgação
Direitos Humanos Justiça adia para 13 de abril júri do caso Mãe Bernadete
ter, 24/02/2026 - 12:24
Brasília (DF) 24/02/2026 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público
ter, 24/02/2026 - 12:17
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Grande SP tem dois feminicídios em menos de 24 horas
ter, 24/02/2026 - 12:00
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026
ter, 24/02/2026 - 11:58
Brasília - 23.05.2023 - Cenas da cidade de Brasília. Na foto a Esplanada dos MInistérios. Foto: José Cruz/ Agência Brasil
Geral Brasília volta a sediar Conferência Nacional das Cidades
ter, 24/02/2026 - 11:55
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Geral Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá
ter, 24/02/2026 - 11:52
Ver mais seta para baixo