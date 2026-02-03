logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

UFRGS adota manual com orientações para comunicação antirracista

Documento foi elaborado em parceria com jornalistas e estudante negros
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 16:42
Rio de Janeiro
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) anunciou a ampliação da política interna de equidade racial. A instituição seguirá as diretrizes de comunicação presentes no Manual de Boas Práticas Antirracistas na Comunicação Digital, elaborado pela Rede Jornalistas Pretos em conjunto com o Instituto Peregum.

O documento reúne orientações para combater estereótipos, desinformação e discursos discriminatórios no ambiente digital. Segundo a UFRGS, a iniciativa busca ampliar a presença, o protagonismo e a voz da população negra nos meios de comunicação da universidade.

O processo envolveu jornalistas e estudantes de Jornalismo negros do Rio Grande do Sul e contou com apoio do Sindicato de Jornalistas Profissionais do estado (SindJoRS), da Associação Rio-Grandense de Imprensa (ARI) e do curso de Jornalismo da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico/UFRGS).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entre os princípios adotados pela universidade estão:

  • a seleção de bancos de imagens que não reforcem visões eurocentradas;
  • a consulta a coletivos e especialistas para qualificar abordagens;
  • a garantia de protagonismo às pessoas negras;
  • o respeito à autoidentificação racial, de gênero e etnia.

>> Confira o manual completo de boas práticas antirracistas

As diretrizes também orientam a evitar estereótipos, sobretudo em coberturas policiais, o uso responsável e contextualizado de imagens sensíveis, a análise crítica do que é visibilizado ou invisibilizado nas fotografias, e a promoção de diversidade real nas representações.

Outro ponto central é a ampliação do banco de fontes sugeridas para entrevistas, com a inclusão de especialistas negros, indígenas e de outros grupos minorizados. O objetivo é evitar a repetição sistemática de referências exclusivamente brancas.

Relacionadas
13/01/2026 Rio de Janeiro - Funarj passa a integrar o Programa de Museus Antirracistas do IPN. A Casa da Marquesa de Santos, em São Cristóvão, é um dos equipamentos da Funarj. Foto: divulgação/Funarj
Museus da Funarj aderem à rede antirracista do Instituto Pretos Novos
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Conecta PretaLab apresenta ferramentas de IA a mulheres negras em SP
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2026 - Ministério da Igualdade Racial lança campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’. Foto: Rafael Caetano/MIR
Campanha busca valorizar cultura negra e combater racismo no carnaval
Edição:
Vinicius Lisboa
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul comunicação antirracista antirracismo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ortigueira (PR) - O presidente interino Michel Temer participa de inauguração da nova fábrica de celulose da empresa Klabin. A indústria fica em Ortigueira, no interior do Paraná (Isac Nóbrega/PR)
Economia CNI aponta juros como responsáveis por desaceleração da indústria
ter, 03/02/2026 - 18:46
Rio de Janeiro (RJ) - Governo Federal anuncia restrição de voos no Santos Dumont a partir de janeiro de 2024. Foto: Casa Civil/PR
Economia Governo revoga aumento do número de passageiros no Santos Dumont
ter, 03/02/2026 - 18:46
Milano Cortina 2026 Olympics - Curling - Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d'Ampezzo, Italy - February 3, 2026 General view as the Olympic rings are seen on top of the Cortina Curling Olympic Stadium REUTERS/Jennifer Lorenzini
Esportes Olimpíada de Inverno custou mais que o esperado, afirma dirigente
ter, 03/02/2026 - 18:45
Bacabal (MA), 21/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado de Bacabal no Maranhão. Foto: Bombeiros MA/Divulgação
Geral Maranhão: buscas por crianças em Bacabal completam 30 dias sem avanços
ter, 03/02/2026 - 18:41
03/02/2026 - Acidente com ônibus de romeiros deixa ao menos 15 mortos em Alagoas. Foto: Divulgação/Governo de Alagoas
Geral Ônibus que capotou e deixou 15 mortos em Alagoas estava irregular
ter, 03/02/2026 - 18:41
Brasília (DF), 02/12/2025 - Chegada de Vacinas para Bronquiolite (VSR). Fotos: João Risi/MS
Saúde SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros
ter, 03/02/2026 - 18:29
Ver mais seta para baixo