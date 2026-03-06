logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Adolescente envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia

Com isso, os cinco indiciados pelo crime encontram-se presos
Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 17:32
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O adolescente de 17 anos indiciado pelo estupro coletivo de outra adolescente, com a mesma idade, se entregou nesta sexta-feira (6), na 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo), e foi apreendido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Com a apreensão, encontram-se presos os cinco indiciados pelo crime, que ocorreu em um apartamento em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, em janeiro deste ano.

Os adultos presos, com idades de 18 e 19 anos, responderão pelo crime de estupro, e o adolescente, por ato infracional análogo ao mesmo crime. Mais dois inquéritos foram abertos para investigar novas denúncias contra o grupo, segundo a Polícia Civil.

“Ao tomarem conhecimento do caso pela mídia e vendo o resultado do trabalho da Polícia Civil, outras vítimas se sentiram encorajadas e procuraram a delegacia para denunciar outros crimes vinculados aos envolvidos”, diz texto divulgado pela corporação.

Os outros quatro indiciados foram detidos nesta semana. Na terça-feira (2), se entregaram à polícia Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho. Já Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti se apresentaram na quarta-feira (4).

Até a prisão do quarto suspeito, ainda não havia mandado de apreensão expedido contra o adolescente, apesar de os cinco pedidos terem sido feitos pela polícia no último dia 27 de fevereiro.

A Agência Brasil conseguiu contato apenas com a defesa de João Gabriel Xavier Bertho. Ele nega que ele tenha participado do estupro. O espaço permanece aberto para incluir as versões dos demais envolvidos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O crime

Segundo as investigações, a vítima recebeu uma mensagem do adolescente, que estudava em sua escola, convidando-a para ir à casa de um amigo.

Ao chegar ao prédio, ele insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi prontamente recusado por ela.

“No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela”, relata a nota da Polícia Civil.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – O delegado Angelo Lages, da 12ª Delegacia Policial, fala sobre a prisão de quatro réus do caso de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo
Brasília (DF) 30/09/2025 A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa de plenária da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) de Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
"Temos que agir", diz ministra das mulheres sobre estupro no Rio
Edição:
Denise Griesinger
estupro coletivo direitos das mulheres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
pepito, pelé, santos
Esportes Em livro, melhor amigo afirma que “melhor Pelé” esteve fora de campo
sex, 06/03/2026 - 19:14
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Moraes nega conversas com Vorcaro no dia em que banqueiro foi preso
sex, 06/03/2026 - 19:14
Rio de Janeiro (RJ), 06/03/2026 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanha o anúncio de um hub internacional da GOL no Aeroporto do Galeão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Galeão será hub internacional com voo direto para Nova York 
sex, 06/03/2026 - 18:54
FILE PHOTO: Uber logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Justiça Uber terá que indenizar passageira vítima de intolerância religiosa
sex, 06/03/2026 - 18:53
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
Economia Guerra contra o Irã faz petróleo dos EUA saltar 12%
sex, 06/03/2026 - 18:44
Porto Alegre (RS), 06/03/2026 - A Polícia Civil, por meio da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, participou nesta quarta-feira (04/03) da Operação Mulher Segura 2026. Foto: PCRS/Divulgação
Direitos Humanos Mobilização nacional detém 5,2 mil por violência contra a mulher
sex, 06/03/2026 - 18:28
Ver mais seta para baixo