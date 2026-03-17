logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

CNU aumentou diversidade no serviço público, destaca Esther Dweck

Segunda edição contratou mais mulheres e grupos minorizados
Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 19:14
Brasília
Brasília (DF) 16/12/2025 A Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

As duas edições do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) farão com que o serviço público seja mais representativo da sociedade brasileira. A avaliação é da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que apresentou nesta terça-feira (17), em Brasília, o balanço da última edição do concurso.

Segundo ela, os dois certames, de 2024 e de 2025, tiveram o propósito de “reconstruir a capacidade de fazer políticas públicas” e de “trazer para dentro do serviço público brasileiro pessoas que representem toda a nossa diversidade, seja regional, seja étnica ou racial, seja de gênero”.

Conforme dados apresentados pela ministra na sede do MGI, quatro de cada dez pessoas aprovadas na última edição do CNU são das cotas previstas em lei para pessoas negras (29,7%), indígenas (2%), quilombolas (1,2%) ou com deficiência (7,6%).

A proporção de aprovados nas vagas reservadas para cotas no CNU 2025 (40,5%) foi maior do que no CNU 2024 (33,6%).

Mulheres e regiões

O percentual de mulheres aprovadas cresceu de 37% para 48,4% entre as duas edições do concurso. Também cresceu o percentual de pessoas aprovadas da Região Nordeste, de 26% para 29,3%.

No CNU 2025, o Sudeste, mais populoso e com muitas instituições públicas federais, obteve 34,5% das aprovações. O Centro-Oeste, região onde está a sede da administração pública federal, em Brasília, teve 25,3% das aprovações. As regiões Norte e Sul são origem de, respectivamente, 5,2% e 5,7% dos aprovados.

Os aprovados no CNU 2025 são de 578 cidades diferentes, o que equivale a mais de 10% dos municípios brasileiros.

Respeito ao arcabouço fiscal

A ministra Esther Dweck informa que o número de pessoas que ingressaram no serviço público desde 2023 é de 19.381. No período, 16.546 servidores se aposentaram, o que rende um saldo positivo de 2.835 servidores na administração pública federal.

O número, no entanto, não repõe as perdas de pessoal no serviço público ocorridas nos períodos de 2016 a 2018, quando o Estado perdeu 29.078 servidores, e de 2019 a 2022, quando o saldo foi negativo em 44.502. No total, foram 73.580 servidores federais a menos nesses seis anos.

Dweck alerta que o saldo de 70 mil servidores a menos para formular e executar as políticas públicas, e também para atender à população, poderá se repetir nos próximos anos, se confirmada a projeção de aposentadorias previstas entre 2026 e 2030.

“Portanto, está muito longe de ter uma máquina [pública] inchada.”

As contratações e remunerações dos servidores públicos respeitam o arcabouço fiscal, assegura a ministra, se referindo à Lei Complementar nº 200/2023, que vinculou o crescimento das despesas públicas à receita obtida pelo Estado ─ limitando o aumento real dos gastos a entre 0,6% e 2,5% ao ano.

Dada a carência no serviço público e a previsão de perdas, Esther Dweck defende que haja novos concursos como, por exemplo, para professores e técnicos das universidades e institutos federais.

A ministra avalia que novas admissões não terão impacto orçamentário acima do permitido por lei. “Não tem como não fazer dentro das regras fiscais.”

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
CNU 2 divulga resultado final com classificações e lista de espera
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Justiça.
CNU convoca 712 candidatos para preencher ficha de investigação social
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Aprovados na primeira edição do CNU podem ser chamados até 2027
Edição:
Vinicius Lisboa
Esther Dweck Concurso Público Nacional Unificado CNU Serviço Público Concurso Público Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Tesouro faz maior intervenção em títulos públicos em mais de 10 anos
ter, 17/03/2026 - 21:08
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça libera uso de imóveis públicos para garantir empréstimo ao BRB
ter, 17/03/2026 - 20:36
Posto de combustível
Geral Governo reúne mais de 100 Procons para fiscalizar combustíveis
ter, 17/03/2026 - 20:32
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Relatório da COP30 consolida 56 decisões e mira implementação global
ter, 17/03/2026 - 19:48
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro 04/02/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Petro diz que bombas na fronteira com Equador deixaram 27 corpos
ter, 17/03/2026 - 19:43
Mãe Bernadete
Geral Acusados de matar Mãe Bernadete estão entre presos em operação na BA
ter, 17/03/2026 - 19:42
Ver mais seta para baixo