logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Familiares recebem pertences de pianista morto pela ditadura argentina

Restos mortais de Tenório Júnior foram identificados no ano passado
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/03/2026 - 20:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 – Homenagem ao músico Tenório Júnior, morto e desaparecido há 50 anos, na Argentina, com a entrega de seus colares a familiares, no Ministério Público Federal (MPF) na 2ª Região. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Objetos pessoais do pianista Tenório Júnior foram entregues nesta quarta-feira (25) para familiares na sede do Ministério Público Federal (MPF), no Rio de Janeiro. O músico brasileiro foi morto por militares argentinos em Buenos Aires, em 1976.

A Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF) descobriu os restos mortais de Tenório no ano passado e recuperou dois colares que pertenceram ao músico.

“Esses colares são a única memória física que nós temos dele, porque não existe muita possibilidade de conseguir qualquer resto moral. São uma coisa mais afetiva e íntima”, explica Elisa Cerqueira, filha de Tenório.

“Além disso, temos a certidão de óbito, emitida no fim do ano passado. Espero que, com ela, consigamos uma reparação e um reconhecimento oficial da responsabilidade dos Estados argentino e brasileiro nessa morte”, completa.

Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 – O investigador forense argentino Carlos Somigliana participa da homenagem ao músico Tenório Júnior, morto e desaparecido há 50 anos, na Argentina, com a entrega de seus colares a familiares, no Ministério Público Federal (MPF) na 2ª Região. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
 O investigador forense argentino Carlos Somigliana entregou os pertences de Tenório Júnior a familiares do pianista brasileiro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A entrega dos objetos foi feita pelo antropólogo argentino Carlos Somigliana, membro da EAAF.

“Muitas pessoas, do passado e do presente, tornaram isso possível. Há, em especial, um grupo de mulheres que trabalha na Unidade de Direitos Humanos na Argentina, que percebeu que estes colares pertenciam a uma pessoa desaparecida e fizeram tudo o que estava ao alcance para preservar os itens”, explica Carlos.

A cerimônia no MPF ocorreu no mesmo dia em que o golpe militar na Argentina completa 50 anos. O pianista desapareceu seis dias antes. A ditadura terminaria apenas em 1983. Organizações de direitos humanos estimam que o regime deixou, pelo menos, 30 mil desaparecidos.

Segundo o procurador Ivan Marx, representante do MPF na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, os trabalhos de busca por outros desaparecidos continuam. Sobretudo no contexto da Operação Condor, aliança político-militar estabelecida em 1975 entre as ditaduras da América do Sul, para coordenar a repressão a opositores além das fronteiras nacionais.

Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 – O procurador Ivan Marx participa da homenagem ao músico Tenório Júnior, morto e desaparecido há 50 anos, na Argentina, com a entrega de seus colares a familiares, no Ministério Público Federal (MPF) na 2ª Região. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Segundo o procurador Ivan Marx, há 14 brasileiros desaparecidos na Argentina e cinco no Chile - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

"Temos 14 brasileiros desaparecidos na Argentina e cinco no Chile. A ideia do nosso trabalho é conseguir coletar amostras sanguíneas dos familiares dos desaparecidos, para enviar para esses países e fazer a identificação”, explica Ivan.

“Queremos mostrar a verdade sobre esse período e fazer justiça sobre o passado, além de dar uma satisfação para as famílias que têm o direito de ter o seu luto”, complementa.

Histórico

Francisco Tenório Cerqueira Júnior iniciou a carreira aos 15 anos, nos estudos de acordeão e violão. Depois, passou a se dedicar ao piano, instrumento que o faria famoso. Participou de vários festivais e turnês no país e no exterior, além de ter trabalhado com grandes nomes da música brasileira.

Em 1976, com 33 anos de idade, o pianista acompanhava os músicos Toquinho e Vinícius de Moraes em uma turnê pela América do Sul. Ele estava na Argentina poucos dias antes do golpe de estado que derrubaria María Estela Martinez Perón da Presidência e instalaria uma ditadura militar no país.

Na madrugada do dia 18 de março, Tenório deixou o Hotel Normandie, em Buenos Aires. Uma das hipóteses é de que teria ido comprar cigarro e remédio. Nunca mais foi visto.

Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 – Homenagem ao músico Tenório Júnior, morto e desaparecido há 50 anos, na Argentina, com a entrega de seus colares a familiares, no Ministério Público Federal (MPF) na 2ª Região. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Colares do pianista Tenório Júnior são entregues a familiares do brasileiro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Segundo a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Tenório foi considerado suspeito pelos militares argentinos por usar barba, cabelo grande e roupas “diferentes”. Outra versão diz que ele teria sido confundido com um líder dos Montoneros (movimento de guerrilha de esquerda radical).

Depois de passar por uma delegacia de polícia, foi transferido para a Escola de Mecânica da Armada (ESMA), onde 5 mil argentinos teriam sido levados durante o período ditatorial. Pela manhã, as autoridades argentinas entraram em contato com a Embaixada do Brasil. Com a ciência do Serviço Nacional de Informações (SNI), foi torturado para revelar nomes de “artistas comunistas”.

Documentos apresentados pelo ex-torturador argentino Cláudio Vallejos mostraram que o capitão de corveta Jorge E. Acosta enviou um comunicado para o embaixador brasileiro sobre a morte de Tenório. O governo militar brasileiro não se manifestou, nem procurou se comunicar com os familiares do músico.

Relacionadas
Argentina - 13/09/2025 - Corpo de Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado após 50 anos — Foto: Reprodução Instagram EAAF
Músico brasileiro morto na ditadura argentina recebe homenagem no Rio
Argentina - 13/09/2025 - Corpo de Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado após 50 anos — Foto: Reprodução Instagram EAAF
Brasil agradece Argentina por identificar pianista vítima da ditadura
Argentina - 13/09/2025 - Corpo de Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado após 50 anos — Foto: Reprodução Instagram EAAF
Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado
Edição:
Juliana Andrade
ditadura Argentina Ministério Público Federal MPF Tenório Júnior Golpe Militar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Decisão do STF permite penduricalhos de até 70% acima do teto
qua, 25/03/2026 - 21:24
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo
qua, 25/03/2026 - 20:48
Museu da Imagem e do Som em Copacabana
Cultura Rio adia inauguração parcial da sede do Museu da Imagem e do Som
qua, 25/03/2026 - 20:34
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Unesco: 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo
qua, 25/03/2026 - 20:34
arthur elias, futebol feminino
Esportes Arthur Elias convoca seleção feminina para a Fifa Series
qua, 25/03/2026 - 20:21
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
Justiça TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
qua, 25/03/2026 - 20:17
Ver mais seta para baixo