Maranhão: secretário de Segurança é exonerado após denúncia de assédio

Delegada da Polícia Civil registrou ocorrência contra Maurício Martins
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 14:12
São Luís
12/03/2026 - O secretário de da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), Maurício Ribeiro, foi exonerado do cargo na noite desta quarta-feira (11/3). Foto: SSP-MA/Divulgação
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, exonerou o secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Ribeiro Martins, após denúncia de assédio contra a delegada da Polícia Civil Viviane Fontenelle. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial do estado.

“Para que a denúncia da delegada Viviane Fontenelle seja apurada com isenção, informo que o secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Ribeiro Martins, se afasta da pasta”, escreveu Brandão em uma rede social. “Reitero que o respeito às mulheres é um princípio inegociável e deve ser assegurado em todos os espaços”, completou.

Entenda o caso

Viviane Fontenelle relatou o caso em um grupo de conversas de delegados no Dia Internacional da Mulher (8 de março). Durante uma reunião de trabalho, em fevereiro, Maurício Martins teria feito uma série de comentários e abordagens, com "gracejos" sobre a aparência física da delegada, única mulher presente na ocasião.

Após a denúncia vir a público, Viviane se manifestou publicamente sobre episódios de constrangimento envolvendo o agora ex-secretário. Ela relatou que seria a segunda vez que ele a abordou de forma invasiva.

“Ele levantou da mesa, foi até mim, me abraçou, apertou meu ombro e foi no meu ouvido e disse assim: 'Não esqueça a foto. Quero sua foto para o meu gabinete'. Quer dizer, ele reiterou os gracejos feitos no dia anterior”, relatou.

Inicialmente, a delegada disse que não registrou um boletim de ocorrência, porque foi aconselhada a evitar o vazamento da situação. Diante do comportamento reiterado, ela decidiu denunciar o ocorrido.

O ex-secretário disse que as alegações "não correspondem à realidade e requerem apuração rigorosa". Ele negou ter adotado conduta desrespeitosa ou incompatível e afirmou que usou apenas "palavras cordiais de elogio e reconhecimento profissional".

“Me afasto do cargo para que as alegações envolvendo o meu nome sejam apuradas com total isenção. Faço isso com serenidade e com a consciência tranquila.”

Com a saída de Martins, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão será conduzida interinamente pelo delegado-geral Manoel Almeida.

Edição:
Juliana Andrade
